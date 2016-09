Reviewcommissie zal ook wedstrijden uit 1B en bekermatchen herbekijken

Door: redactie

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) ziet zijn bevoegdheid om spelers te laten vervolgen op basis van televisiebeelden uitgebreid tot alle wedstrijden van de Proximus League. De commissie zal ook vanaf de halve finales van de Beker van België fases onder de loep nemen. Dat heeft de Pro League, de belangenvereniging van de 24 profclubs, beslist.

"Vermits Proximus garandeert dat alle wedstrijden van de afdeling 1B zullen worden uitgezonden, wenst de Pro League, zoals ook voor de wedstrijden van de Beker van België vanaf de halve finales, dat het toepassingsgebied van de Reviewcommissie wordt uitgebreid tot deze wedstrijden", stelt de Pro League, die de bijkomende kosten voor zijn rekening zal nemen. De regelwijziging treedt vanaf 21 september (speeldag 7 in de Proximus League) in werking. De Pro League vraagt ook aan het Bondsparket om meteen een strafvoorstel te vorderen wannneer de Reviewcommissie beslist om een speler voor de Geschillencommissie te dagen.



De Reviewcommissie zag het levenslicht in het seizoen 2014-2015 en werd opgericht om spelers te beschermen tegen flagrante en moedwillige fouten. De commissie bestaat uit tien leden van voormalige scheidsrechters, voetballers en ook trainers. Ex-trainers Ariël Jacobs en Philippe Saint-Jean maken sinds het lopende seizoen deel uit van de Reviewcommissie. Eerder werden oud-spelers Piet den Boer en Gonzague Vandooren toegevoegd aan het gezelschap oud-scheidsrechters Michel Piraux, Guy Goethals, Fernand Meese, Luc Huyghe, Frans Van Den Wijngaert en Marcel van Elshocht.