KV Oostende wil revanche nemen op Antwerp, Hasselt en Stijn Stijnen "tevreden" met KV Mechelen

29/08/16 - 20u43 Bron: Belga

De Bosuil in lichterlaaie tijdens de titelmatch van vorig seizoen tegen Eupen. © belga.

Croky Cyp Een van de topaffiches in de zestiende finales van de Beker van België op woensdag 21 september is de match op de Bosuil tussen FC Antwerp en KV Oostende. De kustboys, vierde in de Jupiler Pro League, starten dit seizoen met meer ambitie dan de voorbije jaren. "We willen zo ver mogelijk geraken en een mooi parkoers afleggen voor onze fans", reageerde persverantwoordelijke Bram Keirsebilck meteen na de loting.

"De verplaatsing naar het Bosuilstadion wordt heel moeilijk. Antwerp is de grote titelfavoriet in eerste klasse B, dus dit is een mooie affiche. Ik zou het een bekerclash durven noemen", aldus Keirsebilck. Ook vorig seizoen stonden beide teams tegenover mekaar in de zestiende finales. Toen zorgde 'The Great Old' voor een stevige verrassing door in Oostende met 0-2 te gaan winnen. Het thuisvoordeel is deze keer voor Antwerp. "We willen revanche nemen voor de uitschakeling van vorig jaar. Toen gaven we kansen aan enkele andere spelers, maar dit seizoen willen we verder geraken. De Beker van België blijft de kortste weg naar Europa. Maar het zal niet simpel zijn." Lees ook

Feest bij de Rouches na het behalen van de beker vorig seizoen. In de finale werd Club Brugge verslagen. © photo news.

Bekerhouder Standard Luik gaat op bezoek bij ASV Geel, een team uit de eerste klasse van het amateurvoetbal. De Rouches gaan resoluut voor een nieuwe bekerzege. "Iedereen wil voor de beker gaan, dat maakt het net zo moeilijk om de Cup te winnen", zei voorzitter Bruno Venanzi. "We hebben de smaak in de beker te pakken en willen daar graag een verlengstuk aan breien. Elke match is zwaar, dus het heeft geen zin om Geel te onderschatten. Zeker niet nu we op verplaatsing moeten spelen. Ik had zin in een derby tegen Sprimont, maar die zien we dan terug in de achtste finales", grapte Venanzi. Sprimont moet op verplaatsing naar KV Kortrijk. "De Beker van België blijft heel belangrijk, aangezien er een rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League te verdienen valt. Dat motiveert iedere club, maar maakt het net ook zo moeilijk om te winnen." © belga.