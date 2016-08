Antwerp-Oostende blikvanger in 1/16de finales, bekerhouder Standard naar Geel

Door: redactie

29/08/16 - 12u15 Bron: Belga

© photo news.

Croky Cup Bekerhouder Standard Luik gaat op 21 september in de zestiende finales van de Beker van België op bezoek bij Geel, een team uit de eerste klasse van het amateurvoetbal. Dat wees de loting in de bondsgebouwen vandaag uit.

Vorig seizoen wonnen de Rouches de Beker van België door in de finale Club Brugge met 2-1 te verslaan. De Bruggelingen starten hun Bekerseizoen met een thuiswedstrijd tegen tweedeklasser Lommel United, in een ver verleden nog het zwarte beest van Club in de hoogste afdeling. Een opvallende affiche is ook het duel tussen vicekampioen RSC Anderlecht en de buren van Oud-Heverlee Leuven, dat vorig seizoen naar tweede klasse tuimelde. Paars-wit gaat dit seizoen op jacht naar de eerste Bekerwinst sinds 2008.



Ook naar het duel tussen tweedeklasser Antwerp en het KV Oostende van Marc Coucke wordt het uitkijken. Ook vorig seizoen stonden beide teams tegenover mekaar in de zestiende finales. Toen zorgde The Great old voor een stevige verrassing door in Oostende met 0-2 te gaan winnen. Het thuisvoordeel is deze keer voor Antwerp.



Voor AA Gent wacht er een verplaatsing naar tweedeklasser Lierse, Racing Genk moet op bezoek bij Eendracht Aalst, dat in de tweede klasse A van het amateurvoetbal is verzeild.



De wedstrijden worden op 21 september gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. De winnaars plaatsen zich voor de achtste finales. De finale wordt op 18 maart 2017 in het Brusselse Koning Boudewijnstadion gespeeld. De winnaar krijgt dan een ticket voor de groepsfase van de Europa League.



De affiches:



Sint-Truiden (1A) - Racing Club Harelbeke (2 amateur A)



Westerlo (1A) - Tubeke (1B)



Cappellen (2 amateur B) - Zulte Waregem (1A)



Lierse (1B) - AA Gent (1A)



Hasselt (1 amateur) - KV Mechelen (1A)



Dessel Sport (1 amateur) - Moeskroen (1A)



Club Brugge (1A) - Lommel United (1B)



Lokeren (1A) - Cercle Brugge (1B)



Roeselare (1B) - Eupen (1A)



KV Kortrijk (1A) - Sprimont (1 amateur)



Waasland-Beveren (1A) - Oosterzonen (1 amateur)



Eendracht Aalst (2 amateur A) - Racing Genk (1A)



RSC Anderlecht (1A) - Oud-Heverlee Leuven (1B)



Antwerp (1B) - KV Oostende (1A)



Geel (1 amateur) - Standard Luik (1A)



Charleroi (1A) - Bocholt (2 amateur B)