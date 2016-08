Antwerp-Oostende blikvanger in 1/16de finales Beker van België

Door: redactie

29/08/16 - 12u15

© photo news.

Croky Cup

Zopas is er in het bondsgebouw geloot voor de 1/16de finales van de Croky Cup. Blikvanger daarbij is Antwerp-KV Oostende, twee clubs die branden van ambitie. Verder moet AA Gent naar Lierse, trekt bekerhouder Standard naar Geel, ontvangt Anderlecht OH Leuven, speelt Club thuis tegen Lommel United en ontvangt Eendracht Aalst Racing Genk. Op 21 september worden die wedstrijden afgewerkt, de laatste twee overblijvers strijden op 18 maart 2017 om de oppergaai.



De affiches:



Sint-Truiden (1A) - Racing Club Harelbeke (2 amateur A)



Westerlo (1A) - Tubeke (1B)



Cappellen (2 amateur B) - Zulte Waregem (1A)



Lierse (1B) - AA Gent (1A)



Hasselt (1 amateur) - KV Mechelen (1A)



Dessel Sport (1 amateur) - Moeskroen (1A)



Club Brugge (1A) - Lommel United (1B)



Lokeren (1A) - Cercle Brugge (1B)



Roeselare (1B) - Eupen (1A)



KV Kortrijk (1A) - Sprimont (1 amateur)



Waasland-Beveren (1A) - Oosterzonen (1 amateur)



Eendracht Aalst (2 amateur A) - Racing Genk (1A)



RSC Anderlecht (1A) - Oud-Heverlee Leuven (1B)



Antwerp (1B) - KV Oostende (1A)



Geel (1 amateur) - Standard Luik (1A)



Charleroi (1A) - Bocholt (2 amateur B)