Dienstverlening De Lijn verstoord in heel Vlaanderen door nationale betoging

29/09/16 - 15u56 Bron: Belga

© photo news.

Vakbondsbetoging De dienstverlening van openbaarvervoermaatschappij De Lijn is vanmiddag verstoord in heel Vlaanderen door de nationale vakbondsbetoging. Reizigers vinden een stand van zaken op de website: verstoring.delijn.be. De situatie blijft zo tot en met vanavond.

Ben je door actie niet/te laat op school/werk? Download het attest op https://t.co/EpZiCDIEmX#delijn — De Lijn (@delijn)

In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord. In de stad rijdt er minder dan een op de drie trams en een op de vijf bussen. In de rest van de provincie is dat ongeveer de helft. Ook de stadsregio rond Mechelen ondervindt grote hinder: daar is een op de twee bussen uitgereden.



In Oost-Vlaanderen is de hinder is het grootst op het stadsnet van Aalst. Ook Gent ondervindt grote hinder. Daar rijden de lijnen 1, 3, en 5 om het halfuur. Lijn 4 rijdt om de 45 minuten. De lijnen 6, 9, 17/18, 21/22 en 38/39 rijden niet. Na 19 uur zal er zo goed als geen enkele bus of tram meer rijden in Gent en omgeving. Het nachtnet zal wel rijden, maar met lichte hinder. Ook de pendelbussen voor de wedstrijd van AA Gent rijden. In de rest van de provincie is de hinder kleiner: daar is ongeveer vier op de vijf chauffeurs uitgereden.



In Vlaams-Brabant is vooral het busverkeer in het Pajottenland zwaar verstoord, met de meeste hinder op de as Ninove-Dilbeek-Brussel. Op die as rijden vrijwel geen bussen meer. In de rest van de provincie is donderdagnamiddag in het algemeen de helft van de bussen uitgereden. De hinder is groter op de as Leuven-Tielt-Diest. In de Druivenstreek is ongeveer twee derde van de chauffeurs uitgereden.



In West-Vlaanderen rijdt in de regio Brugge ongeveer vier op de tien bussen, aan de kust een derde. Minder dan een op de vijf kusttrams is uitgereden. In Kortrijk en omgeving zijn ongeveer de helft van de chauffeurs uitgereden. Het stadsnet van Roeselare rijdt zo goed als normaal. Tot slot rijdt 80 procent van de belbussen.



In Limburg is ongeveer 60 procent van de chauffeurs uitgereden. Er is hinder op vrijwel alle streeklijnen. Ook de stadsnetten zijn zwaar verstoord. Zo rijdt in Genk slechts 1 stadslijn op de 3, in Hasselt en Sint-Truiden rijdt nauwelijks de helft van de stadsbussen, in Tongeren rijdt ongeveer 65 procent. Ook de belbussen ondervinden hinder in Bilzen, Kortessem, Wellen, Tessenderlo, Leopoldsburg, Beringen, Riemst, Heers, Sint-Truiden, Gingelom, Tongeren, Diepenbeek en Zonhoven (belbussen 702, 703, 706, 710, 717, 718, 719, 726, 734, 736, 741, 753).