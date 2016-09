Hier kan u morgen hinder verwachten door de nationale betoging

Door: redactie

28/09/16 - 16u38 Bron: Belga

In mei was er ook al een nationale betoging. © photo news.

Morgen vullen opnieuw tienduizenden betogers, opgetrommeld door de drie grote vakbonden, de Brusselse straten. De politie verwacht dat er 50.000 betogers naar de hoofdstad afzakken. "Mijd het centrum van Brussel", is de boodschap van de politie en de vervoersmaatschappijen.

De aanleiding van de betoging is het tweejarige beleid van de regering Michel. Het is al de vierde nationale betoging sinds het aantreden van de ploeg van Charles Michel. Terwijl de eerste twee manifestaties 100.000 deelnemers trokken, kwamen in mei nog 60.000 mensen op straat. De politie verwacht dat er morgen 50.000 betogers naar Brussel zullen afzakken, aldus een politiewoordvoerster. De manifestatie vertrekt aan het Noordstation en gaat richting Zuidstation . De toespraken zijn gepland voor de start van de betoging, rond 11.15 uur . Het vertrek van de optocht is gepland om 11.30 uur .

Het volledige parcours van de betoging wordt verkeers- en parkeervrij gemaakt. De betoging gaat van het Noord- naar het Zuidstation via deze route: Kruidtuinlaan - Pachecolaan - Berlaimontlaan - Keizerinlaan - Albertinaplein - Keizerslaan - Cellebroersstraat - Bogaardenstraat - Lemonnierlaan - Europa-esplanade - Zuidstation. Al vanaf 9 uur worden de uitritten van de Leopold II-tunnel ter hoogte van het Saincteletteplein en de Antwerpsepoort afgesloten voor het verkeer in de richting van de kleine ring. Ze gaan weer open als de volledige betoging zich in de Pachecolaan bevindt, wellicht rond 14 uur. Ook de uitrit Rogier van de Kruidtuintunnel richting Rogierplein gaat dicht vanaf 9 uur. Ook die wordt weer geopend zodra de betoging zich in de Pachecolaan bevindt.

Openbaar vervoer

Wie toch in Brussel moet zijn, wordt aangeraden het openbaar vervoer te nemen, al is ook hier hinder te verwachten.



De MIVB zegt alles in het werk te stellen om de bediening van de belangrijkste lijnen te verzekeren in functie van de beschikbare middelen. Hinder is echter niet uit te sluiten, omdat medewerkers van de MIVB, onder wie bestuurders, deelnemen aan de manifestatie en het bovengrondse net ook hinder zal ondervinden van de betoging zelf.



Om de klanten zo goed mogelijk te informeren, opent de vervoersmaatschappij haar Contact Center (070/23.20.00) vanaf 6 uur morgenochtend.



Reizigers kunnen voor de laatste updates ook terecht op de website, de Facebookpagina en de Twitteraccount van de MIVB.



Ook De Lijn verwacht zware hinder door de betoging, maar kan voorlopig niet voorspellen waar en wanneer. De Lijn raadt haar reizigers aan de website van de vervoersmaatschappij te raadplegen. Daarop komen morgen vanaf 06.15 uur gedetailleerde overzichten over de gevolgen voor de dienstverlening. De LijnInfo (070/220.200) is bereikbaar vanaf 6 uur en de maatschappij informeert ook via Twitter.



De NMBS verkocht al 19.000 speciale betogingstickets en zet morgen acht extra treinen in naar de hoofdstad. Verder rijden alle treinen zoals gepland.



Van 11.30 tot 17 uur zijn er in de Brusselse stations wel speciale maatregelen van kracht. Op vraag van de politie is Brussel-Centraal enkel toegankelijk via de metro en de Ravensteingalerij. Aan Brussel-Kapellekerk gaat de ingang van de Ursulinenstraat dicht en aan Brussel-Congres wordt de ingang aan de Pachecolaan gesloten. Aan Brussel-Zuid, waar de betoging eindigt, wordt tussen 15 en 17 uur een extra grote drukte verwacht.