Zware verkeershinder op nationale betoging donderdag: "Vermijd Brussel met de auto"

27/09/16 - 14u27 Bron: Belga

Archiefbeeld nationale betoging. © belga.

29/09 De vakbonden organiseren komende donderdag, 29 september, in Brussel een nationale betoging tegen het beleid van de federale regering. De lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene verwacht zware verkeershinder in de hele binnenstad en op de kleine ring en vraagt om de hoofdstad met de auto zoveel mogelijk te vermijden. Maar ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB waarschuwt voor hinder op haar net, doordat medewerkers, onder wie chauffeurs, aan de manifestatie zullen deelnemen. De Lijn vreest tevens voor een verstoorde dienstverlening.

Donderdag #29sept nationale #vakbondsbetoging #badgov Vermijd #Brussel met de wagen! Alle nuttige verkeersinfo via https://t.co/ipcekVjtwn pic.twitter.com/KGycH2TYtH — ZPZ PolBru (@zpz_polbru) Hinder verwacht op het #MIVB-net op donderdag 29 september ¿ #29Septhttps://t.co/uWN1SFyDs0 @zpz_polbru @MobirisNL — STIB-MIVB (@STIBMIVB)

De betoging gaat van het Noordstation naar het Zuidstation en volgt, na vertrek om 11.30 uur op de Kruidtuinlaan, volgend parcours: Koning Albert II laan - Jacqmainpoort - Kruidtuinlaan - Pachecolaan - Berlaimontlaan - Keizerinlaan - Albertinaplein - Keizerslaan - Cellebroersstraat - Bogaardenstraat - Lemonnierlaan - Europa-esplanade - Zuidstation.



Het gehele parcours wordt verkeers- en parkeervrij gemaakt. Vanaf 9 uur (en eventueel vroeger) zullen de uitritten van de Leopold II-tunnel ter hoogte van het Saincteletteplein en de Antwerpsepoort voor het verkeer in de richting van de kleine ring afgesloten worden. Die worden opnieuw geopend als de volledige betoging zich in de Pachecolaan bevindt (+/- 14 uur). Eveneens vanaf 9 uur (en eventueel vroeger) zal de uitrit Rogier in de Kruidtuintunnel voor het verkeer richting Rogierplein worden afgesloten. De uitrit zal eveneens weer geopend worden zodra de volledige betoging zich in de Pachecolaan bevindt.



Alvorens de betoging aan de Zuidlaan aankomt, zal het verkeer in de Hallepoorttunnel richting Zuid afgesloten worden. Het verkeer wordt omgeleid richting Bareel van Sint-Gillis en dat tot wanneer alle betogers de Zuidlaan zijn overgestoken of terug naar hun bussen zijn gegaan die zich op de Zuidlaan tussen de Lemonnierlaan en de Anderlechtse poort bevinden.