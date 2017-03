Somalische Piratenkoning vraagt in beroep vrijspraak: "Ik heb dat Belgische schip niet gekaapt"

Bewerkt door: ADN

kaping Pompei Mohamed Abdi Hassan, die ervan verdacht wordt als Somalische Piratenkoning het Brugse schip De Pompei te hebben gekaapt, vraagt voor het hof van beroep in Gent de vrijspraak. "Ik werd door de Somalische autoriteiten net aangesteld om piraten te bestrijden", klonk het. Ook de zogenoemde logistieke en financiële leider van de bende ontkent. "Mijn principe is om tegen piraten te vechten."

"Daarom ben ik ook met veel zelfvertrouwen naar België gekomen. Zou jij (tot de voorzitter van het hof, red.) naar Nederland gaan als je weet dat Nederland je beschuldigt van het kapen van een schip?" Mohamed Abdi Hassan was volgens de federaal procureur de leider die de kapingen rond de kust van Somalië voor zich nam. Voor hem werd opnieuw 20 jaar gevorderd en een verbeurdverklaring van 10 miljoen.



Zijn advocaat Walter Damen ontkent in beroep dat hij op de Pompei is geweest. Hij voerde aan dat getuigen die hem aanduidden als de piratenkoning besmet waren door beelden van zijn arrestatie in Zaventem op de televisie. Dat zijn DNA werd gevonden op een kopje in de kapiteinshut, vond Damen ook geen bewijs. "Men heeft die hele hut bemonsterd. Zelfs in de zetels waar hij in gezeten zou hebben, werd geen haartje gevonden. Enkel op het kopje werd een mengprofiel gevonden, wat perfect kan overgedragen zijn door iemand met wie hij eerder in contact was gekomen."



In zijn laatste woord tot het hof bleef Abdi Hassan ontkennen. "Ik heb dat Belgische schip niet gekaapt. Ik werd door de Somalische autoriteiten net aangesteld om piraten te bestrijden. Daarom ben ik ook met veel zelfvertrouwen naar België gekomen. Zou jij (tot de voorzitter van het hof, red.) naar Nederland gaan als je weet dat Nederland je beschuldigt van het kapen van een schip?"

"Natte vingerwerk van parket" De Belgische steenstorter Pompei. © belga. Ook Mohamed Moalin-Aden, die in eerste aanleg veroordeeld werd tot 5 jaar als lid van een criminele bende, ontkent. Volgens de federale procureur was hij de logistieke en financiële leider van de bende die schepen kaapte voor de Somalische kust, zoals de Pompei. Voor hem werd tien jaar en een verbeurdverklaring van 3 miljoen gevorderd.



Filip Van Hende en Thomas Gillis, zijn advocaten, beschouwen hem hoogstens als een corrupte ambtenaar die vlak voor de vrijlating wat geld extra vroeg. "Hij nam geen eindbeslissing. Er is nergens gevonden dat hij instond voor welk schip gekaapt moest worden, en ook niet voor de bepaling van de geldsom." Volgens hen kan hij enkel terecht staan voor afpersing omdat hij vlak voor de vrijlating in vier gevallen extra geld vroeg. "Het ging om drie keer 20.000 dollar en een keer 30.000 dollar. In totaal dus 90.000 euro en zeker geen 3 miljoen, een bedrag dat op het parket tot stand kwam met natte vingerwerk."



Ook hij gaf voor het hof aan enkel goede bedoelingen te hebben. "Mijn principe is om tegen piraten te vechten!"