Van Aert voor 15de (!) keer gevloerd door grote rivaal: "Nooit geloofd dat ik kon winnen, sinds het WK zie ik enorm af"

Het moet toch frustrerend zijn voor Wout van Aert: sinds het WK in Bieles kon hij nog geen enkele keer winnen. Straffer nog: hij werd nu al drie keer op rij gevloerd door Mathieu van der Poel. Over het volledige seizoen bekeken, kreeg de wereldkampioen nu al 15 keer het achterwiel van zijn grote concurrent uit Nederland te zien. De 22-jarige Lillenaar toont zich echter groots in de nederlaag. Vandaag kon hij niet beter.

"Dat ik weer tweede word na Mathieu? Tja, dat is de realiteit hé. Ik denk dat het nog altijd beter is om tweede te worden dan helemaal nergens te eindigen. Vandaag waren er eigenlijk niet veel details mee gemoeid. Mathieu was gewoon beter en zeker in de tweede helft van de cross was het op bij mij. In de zone van de zandbak had ik nog een paar goeie passages en kon ik af en toe wat dichter komen, maar ik heb nooit de forcing kunnen voeren. Laat staan dat ik ooit geloofd heb dat ik hier kon winnen."



Mentaal moeilijk

Gelukkig kan Wout van Aert zich troosten met de driekleur, de wereldtitel en de eindzege in die andere twee grote klassementen. Al ziet hij dat anders: "Troost? Ik denk niet dat ik getroost moet worden, denk ik. De eindzege van Mathieu is gewoon dik verdiend. 7 op 8 manches winnen, is bijna uniek. Ik wist dat het moeilijk ging worden en ben blij dat ik de tweede plaats behaald heb." Winnen in de regenboogtrui, moet dat nog dit seizoen? "Ik ga het in ieder geval proberen, maar ben enorm aan het afzien sinds het WK. Mentaal is het echt moeilijk om tijdens de week hard te blijven trainen en dan gaat de conditie automatisch toch een beetje achteruit. Ik zie zo hard mogelijk af tijdens de crossen en probeer dichte uitslagen te rijden, maar als Mathieu dit niveau aanhoudt, zal het moeilijk worden om nog een overwinning te pakken."