Nederlander Nieuwenhuis verschijnt te laat aan start, maar viert verjaardag alsnog met zege in Middelkerke

Bewerkt door: Glenn Bogaert

11/02/17 - 15u20 Bron: Belga

© belga.

veldrijden De Nederlandse wereldkampioen bij de beloften, Joris Nieuwenhuis (Sunweb), heeft zijn 21ste verjaardag kunnen vieren met een zege in Middelkerke. Nieuwenhuis haalde het met ruime voorsprong op Quinten Hermans en Nicolas Cleppe. In de eindstand van de Superprestige is Hermans de eindlaureaat met 115 punten. Nieuwenhuis wordt tweede met 112 punten, Cleppe derde met 93 punten.