Sophie de Boer pakt bloemen, Cant blijft leider

Door: redactie

5/02/17 - 16u43 Bron: Belga

Sophie De Boer. © photo news.

De Nederlandse Sophie De Boer heeft de voorlaatste manche in de Superprestige gewonnen. De Nederlandse haalde het in Hoogstraten voor de Britse Helen Wyman en Ellen Van Loy. Sanne Cant viel met een vierde plaats naast het podium. Ze behoudt wel haar leiderstrui in het klassement.

Zoals wel vaker was het Ellen Van Loy die de start voor haar rekening nam en enkele lengtes voorsprong verzamelde op haar tegenstanders. Marianne Vos, bezig aan haar laatste cross van het seizoen, dichtte het gaatje en samen namen ze de eerste ronde voor hun rekening. Vos wilde meer, versnelde en liet Van Loy achter zich. Lang zou dat evenwel niet duren, want de zevenvoudige wereldkampioene bekocht haar inspanningen en moest gas terugnemen. Ronde na ronde verloor ze positie en ze zou uiteindelijk als negende finishen.



Vooraan was het met De Boer een landgenote die het commando overnam en op het eind van de tweede ronde, in de loopstrook door de modder, sloeg ze een klein kloofje. Een voorsprong die ze niet meer af zou geven, ze soleerde naar de zege.



In de strijd om de tweede plek zag Ellen Van Loy op het laatste stuk asfalt naar de finish Helen Wyman passeren. Van Loy raakte na de modderstrook immers niet meer in haar klikpedaal en moest de Britse voor zich dulden.



Voor De Boer is het haar eerste zege van het nieuwe jaar na een rist ereplaatsen. Haar laatste overwinning dateert van 11 december in de Druivencross in Overijse. Een zieke Sanne Cant werd vierde, ze behoudt wel de leiding in het klassement met 97 punten, 14 meer dan Ellen Van Loy. Sophie De Boer staat derde met 72 punten. Lees ook

Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash!

Maak jouw eigen veldritploeg & WIN €75.000 prijzen!