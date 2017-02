Wat een weekend voor Van der Poel! Na Lille toont hij zich ook in Hoogstraten superieur

© belga.

Wat een topweekend is het geworden voor Mathieu van der Poel. Na de knappe overwinning gisteren in Lille, toonde de Nederlander zich ook vandaag de sterkste in de Superprestige in Hoogstraten. Nummer 19 al voor Van der Poel dit seizoen, die verder uitloopt in het klassement. Wout van Aert en Kevin Pauwels vervolledigden het podium.

Mathieu van der Poel kwam na zijn spectaculaire zege van gisteren in Lille met tonnen vertrouwen aan de start in Hoogstraten. De Nederlander schoot uitstekend uit de startblokken en zette Wout van Aert al snel op een dikke twintig meter. Na de eerste ronde moest de wereldkampioen al zeven seconden prijsgeven. Geen droomstart dus, tot een tuimelperte van Van der Poel vlak voor de materiaalpost alles hergroepeerde. Mét een sterke Tom Meeusen - die had nog een rekening openstaan na het WK - gevolgd door Kevin Pauwels.



Het viertal sloeg een gat met de rest. Van Aert, bezig aan zijn 36ste cross van het seizoen, probeerde het tempo wat te drukken, maar dat was buiten Meeusen en Van der Poel gerekend. Geregeld deelden zij enkele prikjes uit, zonder succes. Van der Poel deed het dan maar tactisch. Vlak voor de balken zette hij Van Aert onder druk, maar de regenboogtrui gaf niet af. Een ijzersterke Meeusen werd dan weer geteisterd door materiaalpech - een zadelkanteling godbetert. Pauwels vond plots een tweede adem en ging samen met Van der Poel vol in de aanval. Van Aert moest even bekomen en zette drie ronden voor het einde plots de turbo aan. Pauwels betaalde het gelag voor zijn inspanningen en loste met mondjesmaat de rol. Niet dat hij volledig afhaakte, maar de fans kregen waarvoor ze waren gekomen: een tweestrijd Van der Poel-Van Aert. "Niet stilvallen", schreeuwde Niels Albert zijn poulain toe. Van Aert ging eindelijk in het offensief en om de beurt deelden de twee tenoren enkele speldenprikjes uit.



In de voorlaatste ronde was de beer los. Van der Poel had er genoeg van en sloeg een grote kloof. Van Aert en Pauwels bogen nederig het hoofd. Zege numero 19 voor Van der Poel, die een gouden zaak doet in de Superprestige. Als hij volgende week in Middelkerke in de top vijf eindigt, is de Superprestige dit jaar voor Van der Poel.



Van der Poel heeft nu zes van de zeven wedstrijden gewonnen in de Superprestige, enkel in Francorchamps moest hij Van Aert voor zich dulden. Hij telt nu 104 punten, vijf meer dan Van Aert met enkel nog de slotmanche volgende week in Middelkerke op het programma. Laurens Sweeck bezet de derde stek met 79 punten, acht meer dan Pauwels die vierde staat.