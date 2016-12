Van Aert verbijt ontgoocheling: "Had geen plaats om op mijn buik te gaan liggen en dus koos ik maar voor mijn stuur"

Door: Glenn Bogaert

23/12/16 - 22u10

© belga.

Superprestige Hoeveel tweede plaatsen kan je in één seizoen verzamelen? Wout van Aert moet stilaan ten einde raad zijn nadat hij voor de zoveelste keer dit seizoen in een rechtstreeks duel gevloerd werd door Mathieu van der Poel. Groot is het verschil niet de voorbije weken, maar de details draaien altijd in het voordeel van de Nederlander uit. Net dat tikkeltje scherper, sterker en frisser wanneer puntje bij paaltje komt.

© belga.

"Ik heb Mathieu niet zien springen op het einde, maar het is straf dat hij dat op dat moment nog kon. Ik heb er zelf niet aan gedacht om te springen. Het was weer heel close. Ik wilde als eerste naar de zandbak gaan. De strook ervoor was het de bedoeling om erover te gaan, maar dat lukte niet want Mathieu trok daar echt een sprintje. De meters die ik daar en aan de balkjes verlies, nekken mij op het einde. Ik was er weer dichtbij, maar ik had op kop moeten zitten in de zandbak. Ik ben ontgoocheld en uitgeput. Ik ben blijven rijden tot aan de aankomst en dan is het logisch dat je moe bent. Ik had geen plaats om op mijn buik te gaan liggen en ben dan maar op mijn stuur gaan liggen om te bekomen." Die intense duels, gaan die geen hypotheek leggen op de rest van het seizoen? Het kost namelijk hele wat krachten om zo'n heftige robbertjes uit te vechten. "Laat ons hopen voor ons van niet. De strijd is altijd hevig en hopelijk kan ik in januari nog altijd met goeie benen rondrijden. Het is niet dat we daar totaal niet mee bezig zijn. Ik kijk al uit naar januari."