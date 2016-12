Overdreef Van der Poel met spektakelsprong in slot? "Het was zeker niet bedoeld om Wout te vernederen"

Door: Glenn Bogaert

23/12/16 - 21u45

Superprestige Mathieu van der Poel op één, Wout van Aert op twee en Kevin Pauwels op drie. Je hoeft tegenwoordig geen pronowonder te zijn om te kunnen voorspellen hoe een veldrit gaat eindigen. Ook in Diegem kregen we weer een schitterend duel tussen de twee jonge toppers en voor de vierde keer op rij al was het de Nederlandse kampioen die het in stijl afmaakte. En dat is eigenlijk een klein wonder want hij stond wat ziekjes aan de start. Al was daar vooral in volle finale amper iets van te merken.

Het vliegmanoeuvre over de brug, dat was natuurlijk het gespreksonderwerp in het interviewtentje: "Ik kwam daar gewoon met hoge snelheid aan en het ging sneller om te springen. ik ben echt héél, héél blij met deze zege. Tijdens de opwarming had ik het niet verwacht want zoals gezegd, was ik niet super. Door diep te gaan in koers kwam ik er gelukkig wel door. Door die verkoudheid had ik bij de rest van de omkadering al aangegeven dat ik in de eerste helft van de wedstrijd ging proberen van zoveel mogelijk voorsprong te pakken. Als ik zolang mogelijk kon blijven volgen en vervolgens zou moeten lossen, verloor ik in dat geval maar 1 puntje."



Om beurt versnellen

Lossen? Niks van, Van der Poel etaleerde opnieuw zijn grote klasse: "Het ging iedere ronde beter en beter en deze zege schat ik enorm hoog in. Ook in het zand liep het goed en dat is iets wat ik graag doe. Een paar passages verliepen iets minder vlot, maar dat is normaal. De laatste passage was de belangrijkste en daar ben ik heel goed doorgereden. Vanaf toen was het één lange spurt tot hierboven. Het was wel uitputtend want telkens één van ons twee wilde rusten, viel de andere aan. Af en toen ging het tempo eruit en toen probeerde ik toch te blijven rijden want als er iets gebeurt zoals een lekke band ofzo, dan heb je wat marge. Ik zat uiteindelijk toch met het klassement het achterhoofd. Het verschil in punten is klein en dan probeer je toch wat zekerheid inbouwen."



Niet willen vernederen

Op het einde leek de triomfator uit te bollen. En dat kwam een beetje uitdagend over. Al leek Mathieu van der Poel zich daar niet van bewust. "Ja ik had een gaatje en zelfs in het wiel is het al heel moelijk om nog iemand te remonteren na de trappen. Toen ik boven kwam aan de trappen wist ik dat het binnen was. Of ik Wout wilde vernederen? Neen Dat was helemaal niet zo bedoeld. De mensen die mij kennen, weten dat ik dat ook deed tijdens de opwarming en dat ik dat gewoon zelf heel leuk vind om te doen. Ik kwam er met hoge snelheid aan en dan is het helemaal niet trager om er zo over te springen."