Quinten Hermans triomfeert bij beloften in Diegem

23/12/16

De zesde manche in de Superprestige veldrijden bij de beloften kwam op naam van Quinten Hermans. De Telenet Fidea Lion haalde het in Diegem na een spannende strijd voor de Nederlander Joris Nieuwenhuis. Eli Iserbyt vervolledigde het podium.

Nieuwenhuis, winnaar van de Wereldbekermanche in Namen afgelopen zondag, nam al meteen na de start het initiatief en kreeg ook Quinten Hermans met zich mee. Het parcours lag er snel bij en dus was het moeilijk om het verschil te maken. Echt wegrijden lukte niet, een grote groep klitte samen.



In de derde ronde kregen we een kopgroep met vijf renners: Nieuwenhuis, Hermans, Iserbyt, Cleppe en Belgisch kampioen Thijs Aerts. Nieuwenhuis nam even enkele lengtes, maar werd weer bijgebeend en dat zorgde e voor dat het tempo stokte en enkele andere renners, onder hen Thomas Joseph en Felipe Orts, de aansluiting wisten te maken.



De rondjes volgden elkaar snel op en in het slot kregen we finaal een leidend trio met Nieuwenhuis, Iserbyt en Hermans. Die laatste wist in het slot het laken naar zich toe te trekken en haalde het met twee seconden voorsprong op de Nederlander, Iserbyt finishte op drie tellen op de derde stek. Ook vorig jaar wist Hermans te juichen in Diegem. Het is intussen al zijn zevende overwinning van het seizoen.



Door zijn zege bouwt Quinten Hermans zijn voorsprong in het klassement van de Superprestige verder uit. De Europese kampioen telt 88 punten, de Nederlander Joris Nieuwenhuis volgt met 82 punten, Nicolas Cleppe bezet de derde stek met 68 punten. Eerder won Hermans ook al de manches in Zonhoven, Ruddervoorde en Francorchamps.