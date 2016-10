Van Aert: "Zege is door mijn handen geglipt"

© belga.

Wout van Aert kon zijn ontgoocheling niet verbergen, nadat hij in Zonhoven in de sprint opnieuw werd geklopt door Mathieu van der Poel. De wereldkampioen kwam al briesend de interviewtent binnen en had wat tijd nodig om alles te laten bezinken. "De zege is door mijn handen geglipt", sakkerde Van Aert.

"Het is jammer. Ik was er zo kortbij. Pas in de laatste meters moest ik Mathieu van der Poel laten voorgaan. Ik had ook niets meer in de benen toen in volle sprint Mathieu naast mij kwam. Ik voelde dan al dat een tweede plaats mijn deel ging worden. Je begint dan achteraf aan details te denken, maar uiteindelijk haalt dat niets uit. Ik ben tweede en dat zal niet meer veranderen."



"Ik keek echt wel uit naar deze cross en dan wil je die winnen. Zo simpel is dat. In het begin van de koers voelde ik de wedstrijd van gisteren in Kruibeke nog in de benen. Ik was dan reeds op achtervolgen aangewezen omdat Van der Poel al in de eerste ronde ging aanvallen. Toen ik bij hem kwam, heb ik mijn krachten ook niet gespaard. Als ik deze wedstrijd nog eens zal herbekijken, zal ik de foutjes die ik maakte er wel uithalen. Ik wil Mathieu maar al te graag kloppen. Dat kan volgend weekend al. Alles zit kortbij elkaar. Het is niet zo dat er een enorm klasseverschil is tussen ons. Gelukkig maar."