Sanne Cant voert 'onewomanshow' op in Zonhoven

© belga.

Sanne Cant heeft de Superprestigecross in Zonhoven bij de vrouwen elite gewonnen. Cant haalde het na een solo die ze opzette in de eerste ronde. Jolien Verschueren werd tweede voor de Britse Nikki Brammeier. Met twee zeges op rij is de 26-jarige Cant nu steviger leidster in de stand van de Superprestige.

Sanne Cant pakte opnieuw verschroeiend uit in Zonhoven. De winnares van 2014 en 2015 voerde er een ware 'onewomanshow' op. Het was nochtans Nikki Brammeier die als beste gestart was, tot de Britse tijdens de eerste afdaling van de Kuil tegen de vlakte smakte. Cant nam meteen de leiding over en zou die niet meer afstaan. Jolien Verschueren repte zich naar voren en zou haar tweede plaats niet meer afgeven, al kwam de Brammeier nog gevaarlijk opzetten.



"Het is geweten dat ik graag in het zand rijd", aldus Cant. "Al was dat vandaag zeker niet evident. Door het zonnige weer lag het zand er zeer los bij waardoor er meer dan anders gelopen moest worden. Daardoor werd de cross net iets lastiger. Ik kon mijn solo opzetten na de val van Nikki Brammeier. Dat was wel een zeer hachelijk moment. Vlak voor ons hadden ze daar in de Kuil blijkbaar een wedstrijdje downhill georganiseerd voor niet-professionele crossers. Er lagen dan ook enorm diepe sporen. Ik moest alles in het werk stellen om ook niet ten val te komen. Ik sta nu steviger aan de leiding in het klassement van de Superprestige, maar om nu al over een eindoverwinning te spreken is het veel te vroeg. Er volgen immers nog zes andere zware crossen."