Van der Poel: "Door de hitte ging ik elke ronde meer kapot"

"Het was vandaag bijzonder warm", stelde Mathieu van der Poel na zijn overwinning in Zonhoven. "Daardoor was het parcours ook superzwaar door het mulle zand. Ik had voorspeld dat het een duel tussen mezelf en Wout van Aert ging worden. Dat werd ook werkelijkheid, al kwam Laurens Sweeck op het einde van de wedstrijd even piepen. Door de hitte kwam ik ook elke ronde meer en meer kapot te zitten. In volle finale moest Sweeck eraf en kwam het tot een duel met Wout. Het werd spannend tot op de meet, met tal van tempoversnellingen. In de sprint was ik opnieuw de sterkste. Ik sta nu wat steviger aan de leiding van de Superprestige, maar de klus is zeker nog niet geklaard. Pas na de cross in Middelkerke zullen we weten wie er eindlaureaat wordt. Heb je in een of andere manche pech, dan kan je enorm achteruitgeslagen worden in het klassement."



Lievelingsparcours

"Ik trof hier vandaag een van mijn lievelingsparcoursen aan. Volgend weekend wordt het bijzonder zwaar met het tweeluik Boom en Valkenburg. Deze laatste cross telt mee voor de Wereldbeker, maar in dat klassement heb ik niet veel te betekenen. Misschien kan ik daar volgende week zondag al iets aan veranderen. Deze zege doet me alvast veel deugd en zo kan ik met een goed gevoel naar volgend weekend toeleven."