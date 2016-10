Van Aert moet ultiem buigen voor Van der Poel na spannende race in Zonhoven

© belga.

Twee op twee voor Mathieu van der Poel in de Superprestige. Na zijn zege in Gieten was ook de Kuil van Zonhoven spek naar de Nederlandse bek. Na een spannende race haalde Van der Poel het in de spurt voor wereldkampioen Wout van Aert, die in de laatste hectometer door een klein foutje de strijd verloor. Laurens Sweeck eindigde derde.