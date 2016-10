Van Aert: "Hopelijk blijf ik zondag van nieuwe pech gespaard"

Door: redactie

13/10/16 - 21u56

Zonhoven is zondag het decor voor de tweede manche van de Hansgrohe Superprestige. Wout Van Aert kijkt uit naar een nieuw duel met Mathieu van der Poel. "Het wordt een hele zware wedstrijd", voorspelt de wereldkampioen.

De eerste weken van het veldritseizoen leverden veel spektakel op. De duels tussen Wout Van Aert en Mathieu van der Poel werden echter gekenmerkt door materiaalpech. Zondag kijken de twee tenoren elkaar opnieuw in de ogen. "Hopelijk krijgen we in Zonhoven een wedstrijd zonder tegenslag", blikt wereldkampioen Wout Van Aert vooruit. "Iedereen kijkt uit naar het duel tussen Mathieu en mij. Jammer genoeg hebben we nog geen strijd tot het einde gehad. De crossen in Gieten en Ronse waren spectaculair, maar een wedstrijd zonder materiaalpech is het eerlijkst. Hard tegen hard. Geen excuses." Van Aert hoopt dat zijn ketting er zondag blijft opliggen. "De voorbije dagen hebben we hard gewerkt om de problemen van Ronse op te lossen. We hebben een paar aanpassingen aan de fiets gedaan en op training loopt alles goed. Hopelijk blijf ik zondag van nieuwe pech gespaard."



Van Aert verkende gisteren samen met zijn ploegmaats het parcours. Ten opzichte van twee jaar geleden is de tweede looppassage in de kuil langer en zwaarder. "Het wordt een hele zware wedstrijd", voorspelt Van Aert, die vorig jaar won voor Rob Peeters en Kevin Pauwels. "Op dit moment ligt de omloop er nog zwaarder bij dan vorig jaar. Het zand ligt heel los, heel moeilijk om erdoor te fietsen. Hopelijk valt er de komende dagen nog wat regen." Bij de vrouwen kan Sanne Cant een vierde overwinning op rij behalen. De Kempense zal de zege echter niet cadeau krijgen. Nikki Brammeier en Sophie De Boer zijn de belangrijkste uitdaagsters. Twee weken geleden was Cant in Gieten al de primus in de eerste manche van de Hansgrohe Superprestige.