Van der Poel: "Een cross die iedereen nog lang zal bijblijven"

Door: redactie

2/10/16 - 16u26

© belga.

Na een beklijvende strijd met wereldkampioen Wout van Aert kraaide de wederoptredende Mathieu van der Poel uiteindelijk victorie in Gieten, de eerste manche van de Superprestige. De Nederlander was na de wedstrijd uiteraard een tevreden man. Voor de microfoon van Play Sports deed hij zijn verhaal. "Het was hard tegen hard. Ik denk dat ik nog niet zo vaak zo snel naar boven heb gelopen in het slot. Het was een beklijvende sprint tegen elkaar bergop. Bij het opspringen zag ik dat Wout een probleem had bij zijn fiets en was ik weg. Dit is ongetwijfeld een cross die veel mensen nog lang zal bijblijven. Ik hoop dat ik samen met Wout nog veel zulke duels kan uitvechten."



"Ik had niet verwacht dat ik hier al zou staan. Ik heb enorm diep gezeten en heel hard getraind om terug te komen. Ik heb er enorm had voor gewerkt en dan doet dit heel erg deugd. Het parcours ligt me uitraard wel. Het is snel en technisch, maar toch niet te lastig. De ontlading aan de streep? Dat was alles van de afgelopen maanden dat samenkwam in één moment."