Wat een comeback! Van der Poel troeft Van Aert af na thriller van formaat mét brutale anticlimax

Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 15u58

© belga.

superprestige Gieten Spannend, spannender, spannendst. De terugkeer van Mathieu van der Poel is er eentje door de grote poort geworden, maar dan wel na een bloedstollend titanenduel met Wout van Aert. De twee toppers deden elkaar een uur de duivel aan en net wanneer we naar het puntje van onze stoel schoven voor een climax van jewelste kreeg de Belgische wereldkampioen af te rekenen met brokken. Om te huilen natuurlijk, maar Van der Poel maalde er niet om. Zijn comeback is er eentje in stijl, met name met winst in Gieten. Nota bene in eigen land.