Door: Glenn Bogaert

2/10/16 - 14u15

© belga.

Als er straks geen Belg wint bij de mannen hebben we in ieder geval al kunnen genieten van een prachtige solo van Sanne Cant in Gieten. De 25-jarige kampioen van België en Europa ging in de eerste manche van de Superprestige supersnel van start en duwde haar concurrentes meteen in het defensief. Uiteindelijk bleek niemand in staat om Cant terug te halen. Ook vorig jaar was de vrouwelijke topper de beste.