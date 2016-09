Veel toppers passen voor Neerpelt om alles op Gieten te zetten

Door: redactie

30/09/16 - 12u41 Bron: Belga

Wout van Aert vorig jaar in actie in Gieten, waar hij won. De wereldkampioen past voor Neerpelt. © photo news.

Veldrijden Na de crossen op Amerikaanse bodem strijden de veldrijders komend weekend opnieuw op Belgisch-Nederlandse grond. Morgen vindt de Soudal Classics in Neerpelt plaats, zondag moeten de crossers aan de bak in de eerste manche van de Superprestige in Gieten.

De Soudal Classics worden zaterdag traditioneel op gang geschoten met de veldrit in Neerpelt, de eerste in een reeks van zes wedstrijden van de Soudal Classics. In vergelijking met vorig jaar werd de Waaslandcross in Sint-Niklaas aan de kalender toegevoegd. Op 22 februari wordt de vijfde jaargang feestelijk afgesloten met de Masters in Waregem. Het parcours in Neerpelt is identiek aan dat van vorig jaar. "Een technisch parcours", legt Erwin Vervecken uit. "Veel draaien en keren, een cross die in de kleren kruipt en daags nadien voor stramme spieren en gewrichten zorgt."



Mede daardoor staan er wellicht enkele toppers niet aan de start: geen Wout van Aert, Kevin Pauwels en ook geen Mathieu van der Poel en Lars van der Haar die voor een wederoptreden kiezen in de Superprestige in Gieten op zondag.



Sweeck favoriet

Kansen dus voor enkele andere renners om prijs te rijden in Neerpelt. Zoals Laurens Sweeck, twee keer derde in de Amerikaanse crossen, en Michael Vanthourenhout, tweede in Las Vegas. Ook Klaas Vantornout en Tom Meeusen zijn erbij in Neerpelt. Sweeck hoopt op de overwinning. "Het gevoel na de wedstrijden in de Verenigde Staten zit heel goed. Ik heb geprobeerd de strijd aan te gaan met Van Aert. Ik had nog niet verwacht dat ik zo vroeg op het seizoen al zo goed zou zijn. Zaterdag krijg ik in Neerpelt een mooie kans om mee te doen voor de overwinning, al zal ik wel moeten afrekenen met Michaël Vanthourenhout", meent hij.



Net omdat de verplaatsing naar het Nederlandse Gieten ver is, beginnen de renners er zaterdag trouwens een uurtje vroeger aan dan gewoonlijk. De elite rijdt zijn koers om 14u, de vrouwen gaan om 12u45 van start.



Daags nadien wacht dan de eerste echte grote strijd met alle toppers in Gieten voor de eerste manche van de Superprestige, een wedstrijd die Van Aert vorig jaar won.