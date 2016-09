Mathieu van der Poel kondigt comeback aan tijdens voorstelling Superprestige

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 20u38 Bron: Belga

© photo news.

In het Van der Valk-hotel in Diegem werd vanavond het programma van de 35ste editie van de Superprestige voorgesteld. Veel wijzigingen zijn er niet aan het regelmatigheidscriterium dat vorig jaar voor het eerst op naam kwam van Wout van Aert.

© photo news.

Wereldkampioen Wout van Aert won vorig jaar vier van de acht wedstrijden: Gieten, Gavere, Zonhoven en Francorchamps. Met nog twee tweede plaatsen en één derde stek toonde hij zich de regelmatigste en bracht hij het eindklassement op zijn naam.



Zondag eerste afspraak

Op 2 oktober vangt het nieuwe seizoen aan in het Nederlandse Gieten. Aan de invulling van de kalender werd niet geraakt, de acht manches van vorig jaar blijven behouden. Ook het puntensysteem bij de heren profs en beloften verandert niet. Wel is er een wijziging bij de dames en bij de junioren waar net zoals vorig jaar alleen de zes beste resultaten meetellen voor het eindklassement en, nieuw, er dubbele punten te verdienen zijn in Hoogstraten en Middelkerke.



Comeback Mathieu

Mathieu van der Poel was van de partij op de presentatie van de Superprestige en bevestigde er dat hij zondag, na zijn knieblessure, weer in competitie treedt in Gieten. "Ik weet niet hoe ver ik sta. Ik heb geen ijkpunt en zag een sterke Wout van Aert in Las Vegas. Hij zal dé te kloppen man zijn. Zelf hoop ik er mijn streng te trekken en na een maand competitie mijn oude niveau weer te halen en de strijd te kunnen aangaan met hem."