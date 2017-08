Samuel L. Jackson: "België is een cool land"

Kristien Morato

23/08/17 - 06u02

© ap.

HLN Hollywood Antwerpen heeft er een nieuwe fan bij. Samuel L. Jackson bezocht eerder al Brussel en Brasschaat, maar de Scheldestad blijft zijn favoriete bestemming in ons land: "De stad heeft een dope ass kathedraal en er is een geweldig 'all you can eat' barbecue-restaurant", aldus de Hollywoodster tijdens ons interview in New York.

Jackson was twee jaar geleden in België voor de opnames van 'Miss Peregrine', één jaar later zat hij bij onze Noorderburen om er samen met 'Deadpool'-acteur Ryan Reynolds 'The Hitman's Bodyguard' in te blikken. Wij mochten het duo in de hippe New Yorkse buurt SoHo interviewen voor de Belgische release van de actie-komedie, waarin we zien hoe 's werelds beste huurmoordenaar (Samuel L. Jackson) besluit om het roer om te gooien en te getuigen tegen zijn ex-werkgever (Gary Oldman) bij het Internationaal Strafhof in Den Haag.



"Hoe was het om twee weken in Nederland te zijn voor de opnames van 'The Hitman's Bodyguard'?"



Samuel L. Jackson: "Ik ben er al vaak geweest, dus veel verrassingen heeft het land niet meer voor mij, maar Amsterdam was pretty awesome!"



"Amsterdam werd in een mum omgetoverd tot Hollywood. Was het gemakkelijk om in zo'n drukke stad te filmen?"



Jackson: "Het leek in elk geval gemakkelijk. Niemand leek er problemen mee te hebben en iedereen was er erg vriendelijk. Het was niet zoals opnames in New York, waar iedereen pissed off is omdat je met je filmcrew het verkeer helemaal in de soep draait en de mensen niet in hun appartementen geraken. Nederlanders zijn pretty chill."



Ryan Reynolds: "Al ben ik er zeker van dat als we hier nog een paar films draaien, de Nederlanders ons ook na verloop van tijd beu gezien zijn!" (lacht)



"Jullie stemmen waren al eens samen in de animatiefilm 'Turbo' te horen, maar het is de eerste keer dat jullie samen op de filmset stonden. Hoe was dat?"



Reynolds: "Je kan 300 animatiefilms voor Dreamworks doen zonder ook maar één tegenspeler tegen het lijf te lopen. Dat zijn heel aparte jobkes. Het script van 'The Hitman's Bodyguard' zag er veelbelovend uit en ik vond meteen dat onze twee personages heel goed bij elkaar pasten. Sam en ik hebben echt geluk gehad dat we zo goed overeen kwamen, want chemie kan je niet faken."



Jackson: "Soms kunnen acteurs heel leuk overkomen op het scherm, maar in het echt enorm hard tegenvallen. Ik heb al een paar keer meegemaakt dat ik er naar uitkeek om met iemand samen te werken, en dat het uiteindelijk een grote klootzak bleek te zijn. Zowel Ryan als ik waren vanaf de eerste dag uiterst voorbereid, en samen vormden we een super team."



"De actiescènes zien er schitterend uit. Werken jullie altijd met dezelfde stunt double?"



Jackson: "Ik wel. Kiante (Elam, nvdr) is er altijd bij. Kiante komt uit een familie van stuntmannen: zijn vader was de eerste gekleurde stuntman in Hollywood en ook zijn broers zijn stuntmannen. Het zijn stuk voor stuk toegewijde professionals die hun hart en ziel in hun werk steken. Hij haalde als kind al de meest halsbrekende stunts uit en hij doet dat nog goed ook. Hij lijkt bovendien heel veel op mij, wat zeker een pluspunt is. Ik had tijdens de opnames van deze film een tweede stuntman, Rémy, een jonge kerel uit Frankrijk die op de set de zotste toeren uithaalde. Rémy had er geen problemen mee om van gebouwen of trappen te springen, en is zot van parcours. Ik kan het hen niet nadoen!"



"Hoeveel van jouw stunts doe je zelf?"



Reynolds: "Je moet tegenwoordig veel meer van je eigen stunts doen, omdat de camera's haarscherp zijn en er veel gebruik van close-ups wordt gemaakt. Vroeger was dat helemaal anders, waar je zonder problemen een stuntman bij een explosie op de achtergrond kon zetten die dertig kilo zwaarder is dan jou en niet eens op jou lijkt."



Jackson: "In de goeie oude tijd werden er voor actrices nog gewoon stuntmannen met een pruik op ingehuurd!" (lacht)



Reynolds: "Ik heb al heel wat pijnlijke blessures gehad en heb zelfs al eens ooit mijn nek gebroken toen een stunt helemaal misliep. Dat wil je echt niet meemaken. Ik moest op één jaar tijd maar liefst zeven keer naar de dokter, die na verloop van tijd droogweg 'stuntman' op mijn medisch dossier schreef."



"Is het gemakkelijk om niet herkend te worden in Nederland?"



Reynolds: "Sam kan nergens komen, hij wordt echt overal herkend."



Jackson: "Wel, dat komt omdat er niet zoveel zwarte mensen in Nederland rondlopen!" (lacht)



Reynolds: "Maar Nederlanders respecteren onze privacy wel altijd."



Jackson: "Ik heb juist veel in Amsterdam rondgelopen. Ik heb niet eens een bodyguard. Nederlanders zijn pretty chill en laten me meestal wel met rust. Ze herkennen mij, wijzen naar mij en glimlachen, maar daar heb je het dan meestal ook mee gehad."



"Zijn er ooit momenten geweest dat je liever wel een bodyguard had gehad?"



Jackson: "Dat hangt echt van plaats tot plaats af. In Frankrijk kamperen de fans buiten mijn hotel en roepen ze voortdurend mijn naam. Zij zullen als eerste aan je deur staan wanneer ze ontdekken in welke kamer je zit. In Duitsland stormen ze als wilde beesten op je af. Daar zou een bodyguard niet slecht van pas komen, want de Duitsers zijn nogal agressief wanneer ze hun shit gesigneerd willen. Voor de rest valt het allemaal heel goed mee."



Reynolds: "De enige keer dat ik een bodyguard nodig had, was op Comic Con. Dat was gewoon om me van kamer A naar B te brengen omdat het daar zo'n circus is. Zijn naam was Gary en dat is zowat het enige dat ik me kan herinneren. Het leek een toffe kerel die de fans met respect behandelde."



Jackson: "Ik herinner me de eerste keer dat ik voor mijn leven vreesde nog heel goed. Ik was in Johannesburg waar vijf bodyguards mij op de luchthaven opwachtten. We reden in een gepantserde wagen rond, en de kerels hadden hun 'strategie' al lang op voorhand vastgelegd. De rechtshandige liep altijd aan mijn rechterkant, voor het geval dat hij zijn pistool moest bovenhalen. De linkshandige deed hetzelfde aan mijn linkerkant. Eentje zei: 'Als ze jou willen neerhalen, laat ons hen dan neerhalen, ok?' Ik dacht: 'What the fuck?! Ik ben hier maar gewoon om interviews te doen! Wat verwachten jullie in vredesnaam dat er met mij gaat gebeuren?!' Dit was in de periode vlak na Apartheid, en Johannesburg was zo'n beetje het Wilde Westen van Afrika waar er elke dag autodiefstallen werden gepleegd en je 's avonds na een bepaald uur niet meer kon buitenkomen. Er werd ons aangeraden om gewoon door het rode licht te rijden van zodra er iemand naast onze wagen ging staan. Er reden zelfs auto's rond waarmee je - door simpelweg op een knopje te duwen - vlammen kon uitslaan om je tegen de dieven te beschermen. Ik ben er doorheen de jaren nog een paar keer geweest en de stad is nu heel anders. De laatste keer dat ik in 'Jo-Burg' was, kon ik amper geloven dat het dezelfde stad was."



"Je was ook al eens in België voor de opnames van 'Miss Peregrine'. Hoe was dat?"



Jackson: "Ik vond alles de moeite, België is een cool land."



"Heb je tijdens je vrije tijd iets van ons landje kunnen zien?"



Reynolds: "Sam komt af en toe buiten hoor!" (lacht)



Jackson: "Ik heb in Antwerpen heel wat rondgewandeld. De stad heeft een dope ass kathedraal! De kathedraal is zo mooi, het lijkt wel op een museum. Ik heb er een heleboel foto's van op mijn smartphone staan. Mijn manager en ik zijn ergens 'om de hoek' in een smal straatje gaan eten, waar ze 'all you can eat' Texas BBQ hadden. Daar lopen ze rond met gigantische porties ribbetjes en je krijgt meteen een nieuw bord van zodra je eerste bord leeg is. Dat was echt zot!"



Reynolds: "Ik zou zo in België kunnen wonen!"



'The Hitman's Bodyguard' draait vanaf 23 augustus in de Belgische bioscoopzalen.



