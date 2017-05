Matthias Schoenaerts speelt nonkel van Jennifer Lawrence en "ziet er uit als Vladimir Poetin"

Kristien Morato

18/05/17 - 06u53

PRIMEUR Matthias Schoenaerts en Jennifer Lawrence zijn begin volgend jaar te zien in 'Red Sparrow', een spionagefilm van 'Hunger Games'-regisseur Francis Lawrence. De Antwerpenaar speelt de piepjonge nonkel van Lawrences personage Dominika Egorova - een Russische ballerina die een verrassende carrièrewending als spionne neemt.

'Red Sparrow' is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Amerikaanse ex-spion Jason Matthews, dat het verhaal vertelt van een Russische inlichtingenofficier (Jennifer Lawrence) die tegen haar wil een getrainde verleidster moet worden. Regisseur Francis Lawrence moest geen seconde nadenken toen de filmstudio hem het script opstuurde: "Ik was meteen onder de indruk van het verhaal. Toen ik het boek voor de eerste keer las, wist ik onmiddellijk dat ik Jennifer in de hoofdrol wilde. Ze ziet er Russisch uit, voor mij komt ze dan ook heel geloofwaardig over." Het is al de vierde keer dat Lawrence en Lawrence samenwerken: "Ik kijk er ontzettend naar uit om met haar een film buiten het 'Hunger Games'-universum te maken, want het geeft me enorm veel voldoening om te zien hoe ze bij elk nieuw project de lat een stuk hoger legt en keer op keer een fantastische transformatie ondergaat."



Keiharde training

Lawrence volgde drie maanden lang intensieve ballettraining om zich klaar te stomen voor de rol van Dominika. Regisseur Lawrence: "Ze trainde tussen de drie à zes uur per dag met dansers, diëtisten en fitness-experts om haar lichaam soepeler te maken. We hadden een geweldig team uit New York dat al jarenlang met het ballet van New York samenwerkt. We hebben bovendien een dubbelganger voor Jennifer die de moeilijke scènes voor haar rekening neemt, want je kunt na drie maanden niet verwachten dat je een prima ballerina bent. Er zullen ook een aantal visuele effecten worden toegevoegd."



Naast Lawrence spelen ook Joel Edgerton, Jeremy Irons, Charlotte Rampling en 'onze' Matthias Schoenaerts mee. De Antwerpenaar kruipt in de huid van Dominika's oom, Vanya Egorov. Lawrence: "Ik wil niet te veel spoilers weggeven, maar Matthias speelt haar piepjonge nonkel in de film. Ze houden er een heel interessante relatie op na, en dat is precies waarom ik hem wilde casten. Matthias heeft ontzettend veel uitstraling. Hij is sexy, intelligent en ik wist meteen dat hij ook met Joel Edgerton erg goed op het scherm zou passen. Ik ben zéér, zéér tevreden met het resultaat." (lacht)



Schoenaerts heeft in 'Red Sparrow' heel wat weg van Vladimir Poetin, en daar is Lawrence meer dan blij mee: "Het is frappant want in het echte leven lijkt hij allesbehalve op hem. Matthias is juist een tiener met zijn warrig haar. (lacht) We wilde hem een Russische look aanmeten, en om de één of andere reden ziet hij er nu dus als Poetin uit. Absoluut niet bedoeling, maar we zijn aangenaam verrast met het resultaat."



'Red Sparrow' komt in februari 2018 in de Belgische bioscoopzalen.



