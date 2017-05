Waarom Charlie Hunnam en zijn vriendin elkaar vier maanden lang niet spraken

Kristien Morato

HLN Hollywood Charlie Hunnam is al tien jaar stapelgek op zijn vriendin Morgana McNelis, maar de 'King Arthur'-acteur besliste vorig jaar om zijn carrière heel eventjes op de eerste plaats te laten komen: "Ik speelde in een film mee waarin ik me eenzaam moest voelen. Het was de grootste kans uit mijn leven en de moeilijkste rol die ik ooit heb gedaan. Ik wilde er dan ook alles aan doen om uitstekend werk te leveren."

De 37-jarige Britse acteur nam vorig jaar twee films achter elkaar op. Hij had na de opnames van 'King Arthur' amper acht dagen de tijd om zich klaar te stomen voor 'The Lost City of Z', en die voorbereiding nam hij zo serieus dat hij vier maanden lang geen contact had met zijn vriendin.



"Het is heel moeilijk om een relatie in stand te houden in Hollywood", vertelt Hunnam tijdens ons interview in New York. "Wij wonen in Los Angeles, maar er worden praktisch geen films in Los Angeles gedraaid. Ik nam 'The Lost City of Z' vlak na 'King Arthur' op, waardoor ik uiteindelijk tien maanden van huis was. Ik heb vier maanden lang niet tegen mijn vriendin gesproken omdat ik een film deed waarin ik me eenzaam moest voelen."



"Ik zei: 'Schat, ('The Lost City of Z') is de grootste kans uit mijn leven en de moeilijkste rol die ik ooit heb gedaan. Ik wil er alles aan doen om uitstekend werk te leveren. Ik moet eventjes egoïstisch zijn, verdwijnen en die eenzaamheid voelen.' Ze zei dat ik gek was, maar dat ik er gewoon voor moest gaan. Ik moest enkel beloven dat ik meteen na de opnames terug naar haar zou komen. Mijn vriendin is een geweldige bondgenote."



'King Arthur' draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.



