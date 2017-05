Waarom we onze eerste liefde nooit vergeten

Kristien Morato

HLN Hollywood Hoe komt het dat we onze eerste liefde nooit vergeten? Onze reporter vroeg het aan de hoofdrolspelers van 'The Space Between Us', een gloednieuwe film waarin we zien hoe de eerste mens op Mars verliefd wordt op een Amerikaans meisje dat hij online heeft leren kennen.

Britt Robertson: "Mijn eerste grote liefde was Hayden Justice. Ik zal hem nooit meer vergeten omdat ik voor de eerste keer voelde hoe het was om van iemand te houden, om voor iemand te zorgen en om lief te zijn voor elkaar. Je hebt een ideaalbeeld van hoe een relatie is of wat liefde betekent, totdat je er voor de eerste keer van 'proeft' en je beseft dat dit niet is wat je wilt! (lacht) Je leert pas dan wat je voorkeuren zijn."



Asa Butterfield: "De eerste keer is altijd de meest memorabele, dat is met alles zo. Liefde is zo krachtig en het zet je hele wereld op zijn kop. Je zit er voortdurend aan te denken, verschrikkelijk is het. Je wordt er na verloop van tijd gek van."



Synopsis: Wat te doen als je mijlenver - letterlijk tientallen miljoenen kilometers - verwijderd bent van je geliefde? 'The Space Between Us' vertelt het verhaal van Gardner (Asa Butterfield), de eerste mens die op Mars is geboren en op 16-jarige leeftijd voor het eerst afreist naar Aarde. Hij onderneemt de lange reis naar aarde omdat hij op zoek is naar zijn vader, maar vooral ook naar Tulsa (Britt Robertson), een Amerikaans meisje dat hij online heeft leren kennen. Alleen weet niemand of Gardner wel zo lang op aarde kan overleven. (bron: The Searchers)



'The Space Between Us' draait vanaf vandaag in de Belgische bioscoopzalen.



