Vin Diesel: "Ruzie met mij? Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe"

HLN Hollywood Het komt nooit meer goed tussen Dwayne 'The Rock' Johnson en Vin Diesel, althans dat doen de laatste berichten uit Hollywood ons geloven. De spierbundels zouden zelfs angstvallig uit elkaar gehouden worden tijdens de promotour van 'The Fate of the Furious', zoals de achtste actiefilm met hen beiden heet. "Niks van aan", verzekert Diesel ons echter wanneer we hem in Beverly Hills aan de tand voelen.

De geruchtenmolen werd vorig jaar in augustus op gang getrapt toen The Rock 'een collega' van onprofessioneel gedrag beschuldigde. "Als het bij sommige vechtscènes lijkt alsof ik niet acteer, dan klopt dat", schreef hij toen op Facebook. Hoewel hij geen namen noemde, meldden verschillende insiders dat het wel degelijk om Vin ging.



De ruzie zou volgens het filmmagazine 'The Hollywood Reporter' na al die maanden nog steeds niet bekoeld zijn. Zo was zowel Johnson als Diesel vorige week in Las Vegas, waar de eerste voorstelling van 'The Fate of the Furious' plaatsvond. De twee werden uit elkaars buurt gehouden, al had de studio daar achteraf een goede verklaring voor: "Hun agenda's waren simpelweg niet op elkaar af te stemmen."



Ook Diesel relativeert de situatie: "Als ik met iemand ruzie zou hebben, dan zou je het wel geweten hebben!", proest de actieheld het uit tijdens ons interview. "Ruzie met mij? Dat wens ik mijn ergste vijand niet toe. Dwayne is mijn kleine broer, ik geef juist veel om hem."



Zijn geheime wapen

Slechte reclame is toch ook reclame, moeten de filmmakers gedacht hebben, want 'The Fate of the Furious' houdt heel wat gratis promo aan het relletje over. Diesel - ook één van de producenten - hoort de kassa al rinkelen: "Onze 'ruzie' heeft de nodige aandacht getrokken, maar ik kan je verzekeren dat Dwayne en ik nog steeds beste maatjes zijn. Dat hele gedoe was gewoon een promostunt."



De actiester zegt dat hij zijn imago van stoere bink ondertussen een beetje beu geworden is. "Misschien komt het door de ruige buurt waar ik ben opgegroeid of doordat ik jarenlang als buitenwipper in de gevaarlijkste nachtclubs van New York heb gewerkt, maar ik heb totaal geen zin meer om altijd maar die harde kerel te spelen. Ik wil soms ook gewoon een teddybeer zijn." Vooralsnog lijkt die rol vooral voor thuis weg gelegd. Bij zijn Mexicaanse vriendin Paloma Jimenez, met wie hij al tien jaar lief en leed deelt. 'Mijn geheime wapen' noemt Diesel haar. Samen hebben ze drie kindjes: Hania (9), Pauline (2) en Vincent (7). "Mijn kroost is mijn alles. Wie mijn kinderen niet kent, kent mij niet. Ik ben niets zonder hen. Mijn gezin is het mooiste geschenk dat ik ooit gekregen heb: want het is dankzij hen dat ik er vandaag nog ben."



'The Fate of the Furious' draait vanaf 12 april in de Belgische bioscoopzalen.



