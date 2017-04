Matthew McConaughey: "Hoe meer geld je verdient, hoe meer 'vrienden' je hebt"

Kristien Gijbels Morato

3/04/17 - 07u58

HLN Hollywood Matthew McConaugh bewijst in 'Gold' nog maar eens dat hij zo veel meer is dan de zeemzoete romcom-acteur die we in de jaren negentig leerden kennen. De Texaan, die drie jaar geleden een volledige transformatie onderging voor zijn rol in 'Dallas Buyers Club' én daar ook nog eens een Oscar voor won, doet nu opnieuw hetzelfde door in de huid te kruipen van Kenny Wells. Wij ontmoetten de acteur in New York om er over zijn nieuwste film te praten.