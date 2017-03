Zijn we Johan Heldenbergh straks kwijt aan Hollywood?

Door: Kristien Gijbels-Morato

HLN Hollywood Hollywood lonkt voor Johan Heldenbergh. De 49-jarige acteur trekt drie jaar na het Oscaravontuur van 'The Broken Circle Breakdown' opnieuw naar Tinseltown, waar hij vannacht zijn nieuwste film 'The Zookeeper's Wife' voorstelde. De Amerikanen mogen dan wel compleet zot zijn van 'onze' Heldenbergh, toch ziet hij de grote oversteek niet zitten: "Verhuizen doe ik echt niet. Ik heb kinderen thuis."

Met 'The Zookeeper's Wife' heeft Heldenbergh meteen een mooie hoofdrol beet in Hollywood. De film vertelt het verhaal van het Poolse echtpaar Jan (Heldenbergh) en Antonina Zabinski (Jessica Chastain), die tijdens de Tweede Wereldoorlog honderen mensen en dieren van de executie hebben gered. De dierentuin van Warschau werd voor de opnames volledig nagebouwd en tot leven gewekt op het beursterrein van Výstaviste, in het centrum van Praag.



De première vond vannacht plaats in Hollywood, waar we Heldenbergh tussen alle drukte in wisten te strikken voor een interview. Handjes schudden, praatjes slaan, foto's maken,... hij blijft er de hele avond bijzonder kalm onder. Heldenbergh: "Eigenlijk verschilt het niet zo veel van een Kinepolis-première. Het enige verschil is dat je hier als artiest overal weggeleid wordt, weg van het publiek. Wij gaan tijdens de receptie met de mensen babbelen, maar hier worden we juist heel erg afgezonderd. Ik rook, dus ik zoek dan altijd een weg naar buiten waardoor ik toch nog de kans heb om met mensen (over de film) te praten."