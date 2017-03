Emma Watson: "Belle heeft gelijk, looks zijn niet alles"

© ap.

HLN Hollywood Voor heel wat tieners en twintigers zal Emma Watson altijd Hermelien Griffel blijven. Maar een jongere generatie leert de Britse actrice nu kennen als Belle uit 'Beauty and the Beast'. Dat ze omwille van de Disneyprinses nee moest zeggen tegen de hoofdrol in 'La La Land' - waarvoor Emma Stone een Oscar won - neemt ze er graag bij. "Dat ik voor de tweede keer één van mijn grootste heldinnen mag spelen, voelt aan als twee keer de lotto winnen."

Twaalf jaar lang, tot 2011, vertolkte Watson met verve de rol van de betweterige magiestudente Hermelien Griffel. Maar na haar achtste en laatste 'Harry Potter'-film was het hoog tijd om op adem te komen. "Ik heb me lang afgevraagd wat ik precies met mijn leven wilde doen. Ik was bang dat geen enkele regisseur me nog zou willen en dat het publiek me beu was", geeft ze toe. Watson besloot te gaan studeren. "Ik heb mijn studies ook altijd heel serieus genomen. Ik moest er even tussenuit." Vijf jaar later rondde ze haar bachelor in de Engelse Literatuur af aan de Amerikaanse Brown-universiteit. Zodra haar diploma aan de muur hing, lagen de wegen naar Hollywood weer wijd open. En met de rol van Belle is ze heel blij. "Ik mag na Hermelien opnieuw in de huid van één van mijn grootste heldinnen kruipen, dat is bijzonder uniek. Het voelt aan als twee keer de lotto winnen."



Echte liefde

'Beauty and the Beast' zorgde nog voor de release voor heel wat commotie, omdat LeFou - de sidekick van schurk Gaston - homo blijkt te zijn. Vooral in ultraconservatieve landen zoals Rusland stonden ze op hun achterste poten - terwijl er niet eens zo veel te zien is in de film. Watson houdt zich op de vlakte: "Iedereen verdient het om op het scherm te komen, ik kan dat als actrice alleen maar toejuichen. Ik raad iedereen aan om de film eerst zelf te gaan zien en om dan pas een mening te vormen." In de prent zien we natuurlijk ook hoe Belle verliefd wordt op het Beest, die niet meteen moeders mooiste is. Watson begrijpt Belle: de juiste looks alleen zijn niet genoeg. "Het is natuurlijk gemakkelijk om voor een knappe bink te vallen, maar dat woweffect is vaak ook snel weer weg. Looks zijn dan wel mooi meegenomen, toch kun je pas écht van iemand beginnen houden wanneer je dezelfde waarden deelt, goede gesprekken kunt voeren en je van elkaar kunt leren. Dat is pas echte liefde." Maar wanneer je zo bekend bent als Watson is daten bijlange niet evident. "Ik vind mijn privéleven enorm belangrijk en wil een zo normaal mogelijk leven leiden. Ik wil niet achter tralies of hekken wonen. Doe mij maar een rustig stadje waar ik gewoon mezelf kan zijn. Toeristische trekpleisters zijn dus nogal moeilijk voor mij. (lacht)" Op haar gemak op reis gaan zit er dus ook niet altijd in. "Maar ik heb de voorbije jaren toch een heleboel wandeltochten kunnen doen", zegt Watson, "en ik ben zelfs al een keertje op safari geweest. Ik ga graag ver buiten de stad op pad. Ik blijf regelmatig bij vrienden slapen of ik huur een huisje."



Introverte huismus

"Maar eigenlijk ben ik een huismus die zich regelmatig uit de buitenwereld moet terugtrekken. Ik ben heel verlegen. Ik dacht als kind dat er iets serieus scheelde met mij, tot ik eindelijk doorhad dat ik gewoon erg introvert ben. Ik heb heel veel tijd voor mezelf nodig, want dat is de enige manier om mijn batterijen weer op te laden. Wanneer ik niet genoeg alleen ben, dan raak ik na verloop van tijd buitengewoon geïrriteerd. Ik lees het liefst gewoon een boek terwijl ik in mijn eentje in mijn huis rondhang."



En ook al is ze - met een geschat fortuin van 75 miljoen euro - steenrijk, met geld gooien heeft ze nooit gedaan. Ook haar films kiest ze naar eigen zeggen niet voor de centen. Ze was gevraagd voor 'La La Land', maar de rol ging uiteindelijk naar Emma Stone, die er zelfs een Oscar voor won. Volgens geruchten sprongen de onderhandelingen met Watson af omdat ze te veel geld vroeg en te hoge eisen stelde. Dat ontkent ze met klem. De actrice had al toegezegd om Belle te spelen en de opnames van 'Beauty and the Beast' liepen samen met die van 'La La Land'. "Ik kies mijn rollen aan de hand van wat ik graag doe. Ik deed 'Harry Potter' ook niet omdat ik als kind poen wilde scheppen, ik deed het omdat het zo'n magische ervaring was. En omdat ik helemaal gek was op die wondere toverwereld. Ik zag het in de eerste plaats als een hele eer dat ik überhaupt deel mocht uitmaken van zo'n ambitieus project."



Een bad, een etentje

Ze blijft er allemaal heel nuchter onder. "Ik zit in een positie waar ik me financieel geen zorgen hoef te maken en ontzettend veel vrijheid heb, maar geld heeft verder maar heel weinig betekenis voor mij. Doe mij maar gewoon een warm bad en een heerlijk etentje. Ik geef mijn geld het liefste uit aan reizen en audioboeken. Mij zal je in elk geval nooit met een peperdure Maserati zien thuiskomen. (lacht)"



'Beauty and the Beast' speelt vanaf 22 maart in de bioscoop.



