HLN.be op de Oscars: hier kijken we het meeste naar uit

26/02/17 - 23u55

HLN Hollywood Gaat 'La La Land' - genomineerd voor 14 Oscars - straks met een recordaantal aan beeldjes naar huis? Welke ster haalt het eerst uit naar Donald Trump? En wie zorgt vannacht voor de meest spraakmakende bloopers? Dat kom je via onze Hollywoodreporter te weten, die voor het zesde jaar op rij ter plekke verslag uitbrengt!

De Academy verscherpte dit jaar nog maar eens hun veiligheidsmaatregelen waardoor er niet alleen een pak minder persaccreditaties werden uitgereikt (ongeveer de helft van de jaren voordien), maar er ook veel meer security aanwezig is. Binnen geraken is allesbehalve gemakkelijk, al is HLN.be er dit jaar als enige Belgische outlet opnieuw bij.



Eens we de metaaldetector zijn gepasseerd, onze tas driedubbel wordt gecontroleerd en we om de vijf meter ons pasje moeten laten zien, zijn we eindelijk op de rode loper. Het is drummen, want zowat elke grote nieuwsoutlet wil nog snel beelden schieten vooraleer de groten der aarde zich op het roodgekleurd tapijt begeven.



Waar we het meeste naar uitkijken? We zijn razend benieuwd naar hoeveel beeldjes topfavoriet 'La La Land' weet binnen te rijven, wie voor de grootste verrassing van de avond zal zorgen (wij supporteren voor de underdogs!), maar ook wat er achteraf allemaal op de feestjes te beleven valt - dat verslag lees je morgen uitgebreid in onze krant.



