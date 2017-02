26 dingen die je waarschijnlijk nog niet wist over de Oscars

Kristien Morato

26/02/17 - 07u27 Bron: WalletHub

© afp.

HLN Hollywood Straks worden voor de 89ste keer de Oscars uitgereikt in Hollywood, en die ceremonie kan u zoals elk jaar op HLN.be volgen. Wij sprokkelden de interessantste weetjes over de meest prestigieuze awardshow van het jaar bij elkaar.

© photo news. © piper-heidsieck. © afp. 2. Het is de derde keer dat Viola Davis een nominatie in de wacht weet te slepen. Nooit eerder deed een gekleurde actrice het beter.



3. De Academy verwelkomde in 2016 maar liefst 683 nieuwe leden - het meest diverse jaar ooit. 46 % van hen zijn vrouwen en 41 % van hen zijn gekleurd.



4. Het is de eerste keer dat Jimmy Kimmel de show aan elkaar mag praten.



5. Het is de derde keer dat champagnemerk Piper Heidsick op de Oscars zal geschonken worden, op de Golden Globes drinken ze dan weer Moet Chandon.



6. Soundmixer Kevin O'Connell werd al 21 keer genomineerd, maar de Amerikaan slaagde er geen enkele keer in om ook effectief met een beeldje naar huis te gaan. O'Connell maakt dankzij zijn bijdrage aan 'Hacksaw Ridge' ook dit jaar opnieuw kans op een Oscar.



7. Regisseur Mel Gibson is na 21 jaar opnieuw genomineerd voor een Academy Award. Zijn vorige nominaties waren voor Beste Regisseur en Beste Film voor 'Braveheart'.



8. Filmstudio's Lionsgate (26), Paramount (18), A24 (10), Disney (8) en Amazon (7) schreven de meeste nominaties achter hun naam.



9. Er maken vandaag maar liefst 9 films kans op een Oscar voor Beste Film, in 2015 en 2016 waren dat er 8.



10. 'La La Land' kan straks met 14 Oscars aan de haal gaan, en heeft hiermee even veel nominaties als 'All About Eve' (1950) en 'Titanic' (1997)

© kos. © getty. 11. Dit zijn de films die meedingen in de categorie van Beste Film



'Arrival'

Budget: 47 miljoen dollar

Opbrengst: 195 miljoen dollar



'Hacksaw Ridge'

Budget: 40 miljoen dollar

Opbrengst: 175 miljoen dollar



'La La Land'

Budget: 30 miljoen dollar

Opbrengst: 340 miljoen dollar



'Hidden Figures'

Budget: 25 miljoen dollar

Opbrengst: 165 miljoen dollar



'Fences'

Budget: 24 miljoen dollar

Opbrengst: 56 miljoen dollar



'Lion'

Budget: 12 miljoen dollar

Opbrengst: 76 miljoen dollar



'Manchester By The Sea'

Budget: 8,5 miljoen dollar

Opbrengst: 47 miljoen dollar



'Moonlight'

Budget: 5 miljoen dollar

Opbrengst: 22 miljoen dollar



'Hell Or High Water'

Budget: 12 miljoen dollar

Opbrengst: 27 miljoen dollar

12. Amazon is de eerste streaming-service die een Oscarnominatie kreeg.



13. De voorbije tien jaar konden de helft van de films die een Golden Globe wonnen ook een Oscar verzilveren: 'Slumdog Millionaire' (2008), 'The King's Speech' (2010), 'The Artist' (2011), 'Argo' (2012) en '12 Years A Slave' (2013)



14. 'La La Land' is na 'All That Jazz' (1979) en 'Anchors Aweigh' (1945) slechts de derde genomineerde musical in de geschiedenis van de Oscars.

© HFPA. © getty. © afp. 15. Dit zijn de acteurs en actrices die straks een beeldje kunnen winnen:



Casey Affleck - 'Manchester By The Sea'

Leeftijd: 41

Nettowaarde: 10 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 1



Andrew Garfield - 'Hacksaw Ridge'

Leeftijd: 33

Nettowaarde: 10 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 0



Ryan Gosling - 'La La Land'

Leeftijd: 36

Nettowaarde: 30 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 1



Viggo Mortensen - 'Captain Fantastic'

Leeftijd: 58

Nettowaarde: 30 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 1



Denzel Washington - 'Fences'

Leeftijd: 62

Nettowaarde: 190 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 6 (2 keer gewonnen)



Isabelle Hupert - 'Elle'

Leeftijd: 63

Nettowaarde: 40 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 0



Ruth Negga - 'Loving'

Leeftijd: 35

Nettowaarde: 4 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 0



Natalie Portman - 'Jackie'

Leeftijd: 35

Nettowaarde: 60 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 2 (1 keer gewonnen)



Emma Stone - 'La La Land'

Leeftijd: 28

Nettowaarde: 18 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 1



Meryl Streep - 'Florence Foster Jenkins'

Leeftijd: 67

Nettowaarde: 75 miljoen dollar

Eerdere Oscarnominaties: 19 (3 keer gewonnen)