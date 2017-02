Nicole Kidman: "Mijn dochters kiezen mijn filmrollen"

Kristien Morato

HLN Hollywood Het is geen geheim dat de passie snel kan bekoelen in Hollywood. Maar Nicole Kidman en Keith Urban (allebei 49) zijn na tien jaar huwelijk nog steeds hoteldebotel van elkaar. "Zonder mijn man stel ik niets voor", zegt de filmster. Maar de échte bazen in huis zijn hun twee dochtertjes van 6 en 8. "Zij kiezen zelfs mijn filmrollen."

Kidman en Urban hebben al heel wat watertjes doorzwommen. De twee waren pas een maand samen toen ze in 2006 in het huwelijksbootje stapten. Van hun wittebroodsweken hebben ze nooit kunnen genieten, want Urban liet zich vlak na het trouwfeest voor de derde keer opnemen in een afkickkliniek voor zijn drugs- en alcoholverslaving. Doorheen de jaren doken meermaals geruchten op dat hun huwelijk op losse schroeven stond, maar die werden keer op keer vakkundig weggewimpeld. Dat doet Kidman ook wanneer we haar in Beverly Hills spreken voor haar nieuwste film 'Lion'. "Ik ben niets zonder Keith. Mijn leven is zo veel beter met hem erbij", klinkt het zeemzoet. "Ik sta er nog steeds van versteld dat we nu al tien jaar gelukkig getrouwd zijn. Hij is mijn rots in de branding."



Het koppel woont al jaren in Nashville in de staat Tennessee, een ietwat ongewone uitvalsbasis voor een Hollywoodkoppel. Kidman: "Ik ben dol op L.A., maar Nashville is veruit de beste woonplaats voor ons. Het is er heel rustig en het leven is er gewoon veel beter. De mensen hebben ons vanaf de eerste dag met open armen ontvangen. Ik was nog maar net met Keith samen toen hij me vroeg of ik voor hem naar daar wilde verhuizen. Ik moest er zelfs geen seconde over nadenken, en ik heb er nog geen spijt van gehad."



Voorrang aan de katten

Zo'n thuishaven in Tennessee zorgt er natuurlijk ook voor dat de actrice heel wat heen en weer moet vliegen voor haar werk. "Eergisteren zat ik in Louisiana, gisteren zat ik thuis en vandaag zit ik in L.A. Ik heb mijn kinderen gisteren op school afgezet, de ochtend met Keith doorgebracht en ben daarna meteen naar hier gevlogen om interviews te doen. Ik krijg gelukkig heel veel steun van mijn gezin, want anders zou ik dit nooit kunnen volhouden."



Kidman en Urban hebben samen twee dochtertjes. Sunday Rose en Faith Margaret zijn amper 8 en 6 jaar oud, maar ze hebben het nu al voor het zeggen in huis. "Mijn kinderen kiezen mijn filmrollen uit. Zo wilde ik doodgraag een theaterstuk op Broadway doen, maar mijn dochters hadden geen zin om vier maanden in New York te wonen. Tja, dan moet ik daar niet verder over nadenken, dan doe ik het gewoon niet. Het was nochtans een schitterende rol in een fantastisch theaterstuk. Ik wéét dat ik me rot geamuseerd zou hebben, maar ik ben nu eenmaal geen vrijgezel meer en ik moet rekening houden met de wensen van mijn gezin." Wat Sunday Rose en Faith Margaret dan wel belangrijk vinden wanneer ze mama's projecten overlopen? "Ze vragen altijd eerst of we de katten kunnen meebrengen, zonder hen gaat de vlieger niet op", lacht de wereldster.



Vanaf woensdag is Kidman te zien in 'Lion', een film die haar bijzonder nauw aan het hart ligt. In 'Lion' raakt een 5-jarig Indiaas jongetje zijn broer kwijt in een station en stapt per ongeluk op een trein die hem duizenden kilometers verder in Calcutta doet belanden. De kleine Saroo leeft maandenlang op straat, tot hij geadopteerd wordt door een koppel in Australië. Vijfentwintig jaar later gaat hij via Google Maps op zoek naar zijn verloren familie. "Ik wilde deze film in de eerste plaats maken voor mijn eigen adoptiekinderen", legt Kidman uit. Samen met haar ex-man Tom Cruise adopteerde ze in de jaren 90 twee kinderen: Isabella Jane (25) en Connor Anthony (22). Hoewel ze geen contact hebben met hun biologische ouders, heeft de actrice er absoluut geen problemen mee mochten ze dat op een dag wél willen. "Ik zou mijn kinderen in dat geval niet minder graag zien."



Veel piekeren

Maar een kind verliezen is de ergste nachtmerrie van elke ouder, ook voor Kidman. "Ik kan enorm overbezorgd zijn, en da's iets waar ik echt aan moet werken. Wanneer ik mijn dochtertjes aan het klimrek zie hangen, dan moet ik echt op mijn tanden bijten om ze er niet af te halen. Ik ben altijd zó bang dat er iets met hen zou gebeuren. Ik weet dat ik 'te' kan zijn, maar dat krijg ik dan ook meteen van hen te horen. (lacht)"



Kidman is dankbaar voor het leven dat haar gegeven is. "Eén van mijn grootste angsten als oudere moeder is dat ik er niet altijd zal kunnen zijn voor mijn kinderen. Toen ik jonger was, piekerde ik veel over de toekomst, maar nu wil ik me enkel nog focussen op wat zich nu afspeelt. Ik doe er alles aan om zo lang mogelijk in leven te blijven en om zo veel mogelijk van het leven te genieten." Het mooiste aan haar leven? "De opvoeding van Sunday en Faith. Zien hoe een 6-jarige voor het eerst naar school gaat en dat gráág doet, dat is het mooiste wat er is."



'Lion' speelt vanaf 22 februari in de bioscoop.



