Matt Damon verklapt zijn geheim tot een goed huwelijk

video Het is geen geheim dat de meeste huwelijken in Hollywood vroeg of laat op de klippen lopen, maar het huwelijk van Matt Damon en Luciana Barrosso houdt nu al meer dan twaalf jaar stand. Hun geheim? "Ik heb gewoon het geluk gehad dat ik met de juiste persoon ben getrouwd", aldus de actiester tijdens ons interview in Los Angeles.

"Ik ben gelukkig. Het is voor sommige mensen dus toch mogelijk om gelukkig getrouwd te blijven. (lacht)" Damon zegt dat hij zich herinnert hoe hij zijn broer tien jaar geleden precies dezelfde vraag stelde: "Mijn broer is al 23 jaar getrouwd. Ik vroeg zowel hem als zijn vrouw wat hun geheim was, en ze zeiden allebei dat het puur met geluk te maken had. Er waren volgens hen een aantal dingen die ze pas na hun trouw van elkaar te weten kwamen, maar dat ze hierdoor juist meer van elkaar zijn beginnen houden."



Damon is vanaf vandaag in 'The Great Wall' te zien.



