Ben Affleck: "Jennifer blijft de liefde van mijn leven"

HLN Hollywood Ben Affleck en Jennifer Garner (allebei 44) vormden tien jaar lang één van de mooiste en meest succesvolle koppels van Hollywood. Toen ze twee jaar geleden hun breuk aankondigden, viel iedereen dan ook uit de lucht. Afflecks affaire met de nanny zou aan de basis liggen van hun scheiding, maar anno 2017 komt 'Bennifer' nog bijzonder goed overeen. "Jennifer zal altijd de liefde van mijn leven blijven", geeft Affleck toe.

Ze is de moeder van mijn kinderen en een buitengewone vrouw. Ik heb nog steeds erg veel respect voor haar, en ben dankbaar dat ik haar in mijn leven heb. Ben Affleck

Officieel zijn de twee nog getrouwd, maar de kans dat Affleck en Garner hun huwelijk proberen te reanimeren is bijzonder klein. Toch koestert de acteur hun mooie momenten samen. Dat vertelde hij ons tijdens een interview in Los Angeles naar aanleiding van zijn nieuwste film 'Live by Night'. "Jennifer zal altijd de liefde van mijn leven blijven. Ze is de moeder van mijn kinderen en een buitengewone vrouw. Ik heb nog steeds onnoemelijk veel respect voor haar, en ben dankbaar dat ik haar in mijn leven heb." Ook Garner liet zich onlangs ontvallen dat Ben nog altijd haar grote liefde is, en dat ze hem niet haatte toen ze ontdekte dat hij haar bedrogen had. "Ik ben niet met 'Ben de Grote Filmster' getrouwd, maar gewoon met Ben. En ja, ik zou opnieuw met hem in het huwelijksbootje stappen als ik alles opnieuw kon doen. Je kan onmogelijk drie kinderen hebben en dan alles zomaar weggooien. Ben is de liefde van mijn leven en dat zal niet veranderen. Hij is briljant, vrijgevig en heeft ontzettend veel charisma, maar hij is ook een heel ingewikkeld persoon."



Football met Matt Damon

Het sterrenkoppel probeerde de brokken nog te lijmen, maar de schade was te groot. Toch blijven ze close omwille van hun kinderen Violet (11), Seraphina (8) en Samuel (4). Affleck zegt een compleet andere persoon te zijn geworden sinds hij vader is. "Alles verandert wanneer je kinderen hebt. Je bent plots zelf niet meer het belangrijkste in je leven, alles draait rond de kinderen. Het is een ongelooflijk gevoel, want je bent voortdurend bezorgd. Het ouderschap is de moeilijkste taak die ik ooit gekregen heb. Ik maak nog fouten, maar ik doe elke dag mijn uiterste best om een betere vader te worden." Intussen vloeide er al zoveel inkt over zijn scheiding, dat zelfs Afflecks beste vriend Matt Damon er zijn zegje over deed. "Er is niemand die zo vaak verkeerd begrepen is als Ben", zei de acteur onlangs. "Tien jaar geleden kreeg hij een imago dat niet verder kon liggen van de persoon die hij écht is. Het publiek zag hem als een hersenloze spierbundel zonder talent, die zijn bekendheid enkel aan zijn ex-liefjes - zoals Jennifer Lopez - te danken had. Maar zo is hij helemaal niet."



"Matt en ik zijn al jaren beste vrienden", zegt Affleck. "Hij woont bij mij in de straat. Onze kinderen spelen samen, blijven bij elkaar slapen en organiseren feestjes. We vinden het best cool dat onze kinderen net als wij goede vrienden zijn. Matt en ik proberen om zoveel mogelijk films samen te produceren. We gaan over een reeks scripts, geven elkaar advies en komen elke week samen om naar het football te kijken."



Trotse broer

Bens kinderen komen ook goed overeen met zijn broer Casey Affleck (41), die hoge toppen scheert met de film 'Manchester by the Sea'. "We wonen allebei in L.A., dus het is fijn dat als mama op bezoek komt ze al haar kleinkinderen tegelijk kan zien." Affleck is enorm trots op z'n broer. "Casey en ik zijn elk onze eigen weg ingeslagen in Hollywood. We hebben hetzelfde karakter, maar onze carrières konden niet verschillender zijn. Hij heeft minder kansen gekregen dan ik, maar nu krijgt hij eindelijk de erkenning die hij verdient. Ik ben zo trots op hem en zijn nieuwe film. Als er één iemand dit jaar een Oscar verdient, dan is hij het wel."



De band met zijn broer is er één uit de duizend, maar die met zijn vader is dat allesbehalve. "Mijn vader scheidde van mijn moeder toen ik 11 was. Nadat hij thuis vertrok heb ik hem amper gezien, dus hecht zijn we nooit geweest. Mijn moeder heeft altijd keihard gewerkt om brood op de plank te brengen. Ik zat als kind vaak alleen thuis, waardoor ik nooit zin had om iets belangrijks te ondernemen. Achteraf gezien had ik graag gehad dat mijn ouders me meer hadden gepusht om piano of gitaar te spelen, of om een zwarte band in judo te halen", klinkt het ietwat melancholisch.



Affleck beseft dat zijn privacy door zijn bekendheid zo goed als onbestaande is, maar hij doet naar eigen zeggen al lang geen moeite meer om zijn privéleven geheim te houden. "Ik heb in mijn leven al een aantal vriendinnen gehad. Dat is geen geheim, en de media hebben er altijd uitgebreid verslag over gedaan. (lacht) Ik heb veel stomme dingen gedaan voor mijn liefjes. Zo schreef ik me ooit in aan de unief omdat mijn vriendinnetje van in het middelbaar dat had gedaan. Ik heb me vaak afgevraagd wat ik in godsnaam in het ijskoude Vermont deed. (lacht) Gelukkig heeft ze me na een tijdje gedumpt, en dan ben ik naar L.A. verhuisd. In principe heb ik mijn carrière aan haar te danken", schatert hij.



In de regisseursstoel

In zijn nieuwste film 'Live by Night' geeft Affleck gestalte aan Joe Coughlin, een gangster uit de jaren 20. Het is de vierde prent die hij zelf regisseerde, en de eerste waar hij honderd procent tevreden over is. "Ik heb na vier films eindelijk het gevoel dat ik weet waar ik mee bezig ben. Regisseren is al lang niet meer zo beangstigend als in het begin, vooral omdat ik met ontzettend getalenteerde mensen werk. Bij 'The Town' was het vooral improvisatie en bij 'Argo' was er meer ruimte om het script aan te passen. Bij 'Live by Night' moesten we ons strikt aan het scenario houden, maar nu heb ik eindelijk genoeg zelfvertrouwen om de uitdaging aan te gaan." Of er ook een echte gangster in hem zit? "Ik ben een watje! Ik zou voor mijn leven rennen mocht ik iemand met een pistool zien. Een gangster spelen is gelukkig puur acteren", lacht hij.



'Live by Night' speelt vanaf vandaag in de bioscoop.



