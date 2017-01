Tom Ford: "Mode is vluchtig, een film is voor altijd"

© HFPA.

HLN Hollywood Tom Ford werd in de jaren 90 wereldberoemd als mode-ontwerper bij Gucci, maar de 55-jarige Texaan houdt er anno 2017 nog een veel grotere passie op na: regisseren. Met 'Nocturnal Animals' heeft hij zijn tweede film uit en hij voelt zich gelukkiger dan ooit. "Dit is, naast het vaderschap, de beste job die ik ooit heb gehad."

Een interview met Tom Ford is een avontuur op zich. We hebben een afspraak in het poepchique Shangri-La Hotel in Toronto, maar de ontwerper laat op zich wachten - en dat kan je hem door zijn overvolle agenda niet verwijten. Een gigantische zonnebril moet verbergen dat hij de voorbije dagen van hot naar her is gesleurd om promo te voeren voor zijn nieuwste film 'Nocturnal Animals'. Maar wanneer hij binnenkomt, zuigt hij alle aandacht naar zich toe. Ford brengt vier collecties per jaar uit, maar op zijn films moeten we helaas langer wachten. Na zijn regiedebuut 'A Single Man' bleef het tot zijn eigen verbazing liefst zeven jaar stil. "Het was nooit de bedoeling om zo lang te wachten", geeft hij toe. "Ik had het zo druk met mijn modezaken dat het er niet meer van gekomen is. De voorbije jaren heb ik meer dan 100 winkels geopend. Bovendien kregen mijn partner (schrijver Richard Buckley, red.) en ik een zoontje, dat nu vier jaar oud is. Ik koos er na zijn geboorte bewust voor om minder te werken. Bovendien wilde ik niet zomaar de eerste de beste film maken."



Vier outfits

Hoewel hij nog maar twee films inblikte, heeft Ford de smaak helemaal te pakken. Hij overweegt zelfs om zich meer toe te leggen op Hollywood en minder op de catwalk. "Ik heb 122 winkels, een leger aan personeel en een succesvol zakenimperium. Ik draai al 30 jaar mee in het modewereldje en hoe ouder ik word, hoe meer ik ervoor opensta om wat afstand te nemen. Mijn bekendheid geeft me de vrijheid om te kiezen welke films ik wil maken, maar ik besef dat ik mijn bekende naam nooit gehad zou hebben zonder de mode." Opvallend detail: de ontwerper draagt zelf al jarenlang hooguit vier verschillende outfits. "Ik heb maar een héél kleine kleerkast en reis altijd met een klein koffertje. Ik draag hetzelfde pak opnieuw en opnieuw. Dat is mijn 'uniform' - ontzettend gemakkelijk. In Amerika draag ik een cowboyhemd, laarzen, jeans en heel af en toe een T-shirt, verder heb ik enkel nog een zwart maatpak en een smoking in huis."



Ford zegt dat hij al van kinds af 'anders' is, maar dat zijn ouders hem altijd door dik en dun hebben gesteund. "Mijn ma en pa hebben me altijd mijn eigen ding laten doen. Als ik als kind een opvallend jasje wilde aandoen, dan mocht dat. Ik ging met een attachékoffertje naar school omdat ik een boekentas veel te saai vond. Ik heb altijd al speciaal willen doen. 'Tom, op een dag word je daarvoor in elkaar geslagen, maar als je met zo'n tas naar school wil, dan doe je dat gewoon', zeiden mijn ouders. Dát is de opvoeding die ik mijn zoontje wil geven."



Zó monogaam

In 2012 deden Ford en zijn partner beroep op een draagmoeder. In september dat jaar kwam hun zoontje Alexander John ter wereld. "Vroeger liep ik naakt in huis rond, maar nu ik een kind en een nanny heb, is dat lang niet meer zo evident. Mij zie je niet meer naakt door de keuken lopen om een bord cornflakes te gaan halen! (lacht)"



Dat hij een familieman is, is wel duidelijk. "Elke ochtend haal ik de kleine uit bed, doe zijn kleertjes aan en maak ontbijt voor hem klaar. Ik breng hem naar school omdat mijn kantoor vlakbij is. Richard gaat hem om 15 uur halen, en we zorgen ervoor dat we allebei op tijd thuis zijn zodat we hem nog een verhaaltje kunnen vertellen. Ik wilde 'Nocturnal Animals' enkel regisseren op voorwaarde dat ik de film in Los Angeles, op drie kwartier van mijn deur, kon draaien."



Die liefde voor zijn familie en vrienden is onvoorwaardelijk. "Ik ben de trouwste persoon ter wereld. Ik kan mensen heel moeilijk laten gaan zodra ze een plaatsje in mijn hart veroverd hebben. Ik heb al 25 jaar dezelfde publicist en ik ben al meer dan dertig jaar samen met Richard. Er zijn genoeg momenten geweest waarop ik mijn vriend had kunnen verlaten of hij mij had kunnen dumpen, maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben ook nog nooit vreemdgegaan."



Hart en ziel

Zijn 'Nocturnal Animals' was zondag goed voor een Golden Globe - Aaron Taylor-Johnson won 'Beste Mannelijke Bijrol' - en wordt nu al getipt als kanshebber voor een Oscar. De flamboyante ontwerper stak zijn hart en ziel in de film, en dat druipt van het scherm. "Regisseren is - naast het vaderschap - de beste job die ik ooit heb gehad. Er is niets zo bevredigend als op de set staan. Mode is geweldig, maar vluchtig. Het nieuwe is er na een tijdje af. Film daarentegen is voor altijd."



'Nocturnal Animals' is nu te zien in de Belgische bioscoopzalen.



