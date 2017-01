Nicky Vankets ontwerpt jurk voor onze Hollywoodreporter

© Nicky Vankets.

Golden Globes

In de nacht van zondag op maandag - vanaf 2 uur onze tijd - worden in Hollywood de Golden Globes uitgereikt. Traditioneel is dat dé graadmeter voor de Oscars, die een maand later uitgedeeld worden, en alle celebs tekenen present op de rode loper. Onze Hollywood-reporter Kristien Morato kreeg, zoals de voorbije jaren, een uitnodiging om het event vanop de eerste rij mee te maken.



Speciaal voor de gelegenheid ontwierp Nicky Vankets opnieuw een jurk voor haar, geheel volgens de dresscode. Voor een rodeloperevent als de Globes is dat black tie. "En dat nemen we dit jaar ook letterlijk", legt Vankets uit. "Kristien gaat gehuld in een zwart silhouet. Een compleet asymmetrisch design dat aan de ene kant het supervrouwelijke benadrukt, terwijl de andere zijde een stoere tuxedo neerzet. Geïnspireerd door de vrouw die het draagt, een sterke persoonlijkheid in een ultraglamoureuze versie. Stralen zal ze als geen ander." De ontwerper zal Kristien ook vergezellen. (ARo)



