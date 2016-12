Jennifer Lawrence: "Die seksscène was écht belachelijk!"

© ap.

HLN Hollywood Zet de rijkste actrice en de bestbetaalde acteur bij elkaar en je krijgt een film die iedereen gezien wil hebben. Jennifer Lawrence (26) en Chris Pratt (37) laten de vonken van het scherm spatten in de nieuwste scifi-film 'Passengers', zéker nu de actrice zich voor het eerst aan een vrijscène waagt. "Achteraf besefte ik hoe belachelijk het was. Seksscènes zijn allesbehalve sexy!"

Ik mocht er vorig jaar zelf bij zijn, op de gigantische set van de scifi-prent 'Passengers' in Atlanta. Wanneer een busje me rond half negen 's morgens aan het hotel komt ophalen, staan Lawrence en Pratt al uren voor de camera. Ik mag pas de set op nadat ik een vijf pagina's lang contract heb ondertekend: geen foto's, geen tweets en absoluut geen spoilers! De Deense regisseur, Morten Tyldum, neemt me na een rondleiding mee naar de chique bar van het ruimteschip waar Aurora (Lawrence) en Jim (Pratt) hun eerste date zullen hebben.



Hoewel het pas de eerste romantische scène is tussen Lawrence en Pratt, merk ik dat de twee opvallend goed overeenkomen. Jennifer heeft de reputatie wel eens verliefd te worden op de set en het regent op dat moment ook geruchten dat het over is tussen haar en haar laatste verovering, regisseur Darren Aronofsky die ze - hoe kan het ook anders? - op de filmset leerde kennen. Twee uur lang doen Pratt en Lawrence de ene take na de andere, maar niet één keer wordt er gemopperd. Volgens de acteurs is het één van de "gemakkelijkere" dagen, waarop ze geen stunts moeten doen en na twaalf draaiuren naar huis kunnen gaan. Nu, één jaar later, blik ik met Lawrence terug op die opnames. Over Pratt is ze één en al lof, maar tussen de lijnen door kan je merken dat ze niet meteen opgezet was met de roddels over haar romance met - de getrouwde - Pratt.



Hoe was het om met Chris Pratt samen te werken?



"Niemand gelooft me als ik zeg dat ik Chris pas de allereerste draaidag heb leren kennen! Het was al zo lang een droom van mij om met hem te mogen samenwerken, maar we hadden het de voorbije jaren allebei zo druk dat het er nooit van gekomen is. Chris is niet alleen grappig, hij is bovendien ook een pracht van een kerel, een fantastische vader en een geweldige leider."



"Het was Chris die de hele cast en crew er weer bovenop bracht als we het eventjes niet meer zagen zitten. Zijn energie is besmettelijk. De opnames waren echt geen lachertje. We klopten zeer lange uren en de crew begon naar het einde toe veel meer te klagen. Als het even tegenzat, bracht Chris iedereen bij elkaar voor peptalk. Hij zorgde er telkens voor dat het humeur van 200 mensen volledig omsloeg. Ik beschouw hem nu als één van mijn beste vrienden."



Je had ook je allereerste seksscène met Chris. Dat moet best spannend geweest zijn.



"Ik was enorm zenuwachtig. Daar heb ik nog vaak om moeten lachen, want achteraf besef je hoe belachelijk het is. Seksscènes zijn allesbehalve sexy. Ze zijn vooral heel ongemakkelijk en grappig. Ik ben blij dat het achter de rug is en dat ik nu weet dat ik me in het vervolg niet zoveel zorgen meer hoef te maken."



Je personage Aurora is een schrijfster. Welke verhalen zou jij willen vertellen als jij haar was?



"(Sarcastisch) Ik zou voor de roddelblaadjes willen werken, want ik denk dat het best wel leuk zou zijn om allemaal leugens over iedereen te verspreiden."



Daar weet jij natuurlijk alles over. Wat is het eerste dat je zou willen doen als je even opnieuw anoniem zou kunnen zijn?



"Ik zou van de stilte en van het alleen zijn genieten en me helemaal geen zorgen maken om de mensen die me voortdurend zitten aan te staren. Een glaasje wijn en naar de hemel turen... om dan na vijf uur compleet zot te worden van zo lang niks te doen! (lacht)"



Je hebt jarenlang moeite gehad met je bekendheid. Heb je dat een plaats kunnen geven?



"Ik heb enorm veel respect voor sterren die goed met hun bekendheid kunnen omgaan. We hebben het allemaal heel hard getroffen met ons werk en dat mogen we niet als vanzelfsprekend beschouwen. Mijn leven is van de ene dag op de andere compleet veranderd en ik heb er maar liefst vijf jaar over gedaan om me volledig aan mijn nieuwe leven aan te passen. Ik ben daar heel lang heel kwaad om geweest, maar ik ben blij dat ik daar uitgegroeid ben. Ik heb het aanvaard en ik probeer nu van elke dag volop te genieten."



Hoe goed kan jij alleen zijn?



"Ik ben - tot op zekere hoogte - best graag alleen. Het is juist goed om je af en toe eens volledig af te zonderen, zeker met een job als deze. Ik reis zo veel en ik zit elke dag wel ergens op een vreemde plaats. Ik ben nog amper thuis en mijn vrienden en familie krijg ik nog maar zeer zelden te zien. Ik ben meestal ver weg van alles en iedereen die ik ken. Ik probeer om wat dingen van thuis mee te nemen, zodat ik me toch een beetje thuis kan voelen op hotel. Zo zal ik nooit zonder mijn lievelingskaarsen vertrekken, omdat de geur mij aan mijn huis doet denken. En wanneer ik mijn hondje kan meenemen, dan draait alles rond haar: wandelen, spelen, ervoor zorgen dat zij gelukkig is. Iedereen denkt dat het leven van een Hollywoodster glamoureus is, maar dat is vaak helemaal niet zo. Ik krijg praktisch nooit iets van de stad te zien wanneer we op promotour zijn. Er wordt geen seconde verkwist: we landen in een stad, we doen promo, promo en nog eens promo, en vliegen daarna meteen door naar de volgende stad. Ik ben al vijf keer in Madrid geweest voor mijn werk, maar ik zou geen restaurant of straatnaam kunnen opnoemen."



Je ziet er nochtans echt gelukkig uit. Wat mogen we je nog wensen voor het nieuwe jaar?



"Ik denk niet dat ik het recht heb om nóg meer te wensen. Ik heb het goed. Ik hou van mijn job en ik ben trots op de films die ik gemaakt heb en die nog moeten uitkomen. Ik heb met een heleboel getalenteerde regisseurs gewerkt en er zijn nog zo veel mensen met wie ik zo graag films zou willen maken. Ik zou mijn wensen graag aan iemand willen overmaken die ze meer verdient dan mij."



'Passengers' draait vanaf nu in de Belgische bioscoopzalen.



