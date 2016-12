Kerstmis in Hollywood: één grote chaos!

Door: redactie

HLN Hollywood Onze Hollywoodreporter Kristien Gijbels-Morato mocht afgelopen jaar op de koffie bij de groten der aarde. Een aantal van haar favorieten vroeg ze hoe ze de kerstdagen doorbrengen. En dat leverde verrassende en soms grappige antwoorden op.

Robert De Niro (73) Familie: naast zijn zes kinderen uit drie relaties heeft De Niro vier kleinkinderen. Nu is hij samen met Grace.



"Véél cadeaus"



"Ik heb vrienden die elk jaar thuis kerstliedjes zingen en dat vind ik vooral heel schattig. Zo'n traditie is toch geweldig? Bij ons wordt er nooit gezongen, dat laten we liever aan hen over. Wij geven vooral veel cadeaus aan elkaar. Kerstmis is altijd één grote chaos. Onze kleinste van vijf holt van hot naar her en doet pakjes open die niet voor haar zijn, dat soort dingen. We hebben het altijd erg naar onze zin." © photo news.

Helen Mirren (71) Familie: al 30 jaar samen met haar man Taylor, met wie ze intussen bijna 20 jaar getrouwd is. Ze hebben geen kinderen.



"Meer dan zestig jaar dezelfde versiering"



"De perfecte kerst? Haast onmogelijk en zeer zeldzaam! Voor mij is Kerstmis pas geslaagd als de straten in Londen bedekt zijn met een dikke laag sneeuw. Kerst moet voor mij iets dickensiaans hebben: mensen die kerstliedjes zingen, gebouwen die versierd zijn met kerstverlichting en sneeuw, héél veel sneeuw. Ik hou van de routine van Kerstmis: we houden ons elk jaar aan dezelfde tradities en we halen elk jaar dezelfde kerstversiering boven. Ze is al zestig jaar oud. Ik heb zelfs nog een aantal beeldjes die ik al van kinds af aan in de boom hang. Ze zien er nog bijna hetzelfde uit, al zijn ze nu wel een beetje versleten. De verf is er helaas helemaal van af (lacht). " © photo news.

Ben Affleck (44) Familie: samen met zijn ex Jennifer Garner heeft hij drie kinderen, Violet (11), Seraphina (7) en Samuel (4).



"Mijn ex en ik nemen de kinderen op skivakantie"



"Ik ben dol op Kerstmis. Ons gezin gaat elk jaar op vakantie. Jen en ik nemen dit jaar de kinderen mee op skivakantie. We willen ergens naartoe waar we gewoon eventjes onder ons kunnen zijn. De kids staan al even graag op de latten als wij, waardoor ik dit jaar eens zo graag uitkijk naar de feestdagen." © photo news.

Mark Wahlberg (45) Familie: getrouwd met Rhea, het stel heeft vier kinderen: Grace (6), Brendan (8), Michael (10) en Ella (13).



"Mijn vrouw heeft het voor het zeggen"



"Mijn vrouw heeft het voor het zeggen met Kerstmis. Mijn favoriete feestdag is Thanksgiving, terwijl Kerstmis dan weer de mooiste dag van het jaar is voor haar. Wat cadeautjes betreft, hebben we één regel in huis: less is more. We geven de kinderen meestal één groot cadeau waar ze echt iets aan hebben en waar ze veel waarde aan hechten. Als je kinderen te veel verwent, leren ze nooit hoe ze met de kleine dingen blij kunnen zijn."



