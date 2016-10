Renée Zellweger: "Hoe ouder een vrouw, hoe mooier ze is"

© anp.

HLN Hollywood Renée Zellweger (47) is back, en hoe. De actrice keert na zes jaar afwezigheid terug naar het grote scherm met 'Bridget Jones's Baby'. In de hilarische komedie zien we hoe Jones probeert uit te vissen wie de vader van haar ongeboren kind is. "Het was een zalig gevoel om weer eventjes helemaal Bridget te zijn."

Renée Zellweger zal wellicht voor altijd onlosmakelijk verbonden blijven met Bridget Jones. Sinds de tweede film uit 2004 over 's werelds meest stuntelige en sympathieke vrijgezel - in wie vrouwen van over de hele wereld zich herkenden - speelde ze nog in enkele kleinere producties, maar vervolgens werd het wel erg stil rond de Amerikaanse actrice. En tot voor kort haalde ze voornamelijk de pers omdat ze rare dingen met haar gezicht had gedaan. De kritiek die ze kreeg na een vermeende facelift zorgde er zelfs voor dat ze in augustus een open brief publiceerde waarin ze zich hardop afvroeg of het allemaal echt zo relevant was. Nu ze opnieuw in de spotlights staat, konden vragen over de hele hetze natuurlijk niet uitblijven. Vooral ook omdat Renée voor het eerst besloot om geen kilo's meer bij te komen om Bridget te spelen, "omdat het gewicht van Bridget eigenlijk niks te maken heeft met of ze nu gelukkig is of niet". Ze lijkt zich meer dan ooit bewust van hoe ze eruitziet.



"Je grote comeback werd niet overal op groot jolijt onthaald. Veel mensen maakten gemene opmerkingen over je uiterlijk. Hoe heb je die reacties van je af kunnen zetten?"



"Ik hou er gelukkig geen littekens aan over, zoveel is zeker. Ik ben er zelfs van overtuigd dat ik er sterker door ben geworden. Ik heb mezelf beter leren kennen tijdens die moeilijke periode, en ik ben aan de ene kant zelfs blij dat dit gebeurd is. Ik had het trouwens veel te druk met andere dingen om me daarover zorgen te maken. Eén van mijn beste vriendinnen had net te horen gekregen dat ze aan ALS (dodelijke spierziekte, red.) leed, dus ik was meer met haar gezondheid bezig dan met mijn uiterlijk."



"Maar ouder worden blijft een pijnlijk onderwerp voor vrouwen in Hollywood."



"Ik vind juist dat vrouwen interessanter worden naarmate ze ouder worden. Hoe ouder een vrouw, hoe mooier ze is. Iedereen is op een bepaald moment in zijn leven jong en mooi, maar dat gaat ook even snel weer voorbij. Volwassen worden heeft niet alleen iets met het uiterlijk te maken, maar je ontdekt bovendien langzaam maar zeker hoe je een betere versie van jezelf kan zijn. Dat is veel belangrijker dan een moordlijf. Neem het maar van mij aan: oudere actrices hebben véél meer interessante verhalen te vertellen dan de groentjes. (lacht) Ik heb absoluut niet het verlangen om er voor de rest van mijn leven hetzelfde uit te zien. Integendeel, ik kijk met volle teugen uit naar wat de toekomst mij te bieden heeft. (lacht)"



"Hoe voelt het om na al die jaren opnieuw in de huid van Bridget Jones te kruipen?"



"Het was best eng, maar ik ben zo dol op Bridget dat ik er alles voor over had om haar terug op het scherm te krijgen. Het was zalig om me opnieuw volledig in te leven in haar wereldje. Ik hou enkel mooie herinneringen aan haar over."



"Welke research heb je gedaan? Je moest haar voor het eerst spelen terwijl ze zwanger is."



"Ik had rond de tijd van de opnames een heleboel vriendinnen die zwanger waren, dus van hen heb ik veel opgestoken. Ik heb bovendien ook een aantal metekindjes, en mijn beste vriendin staat op het punt te bevallen. Ik heb ook een tijdje een vroedvrouw van dichtbij gevolgd en zij legde me van naaldje tot draadje uit hoe het voelt om negen maanden zwanger te zijn. Mijn visagiste raakte tijdens de opnames zwanger, en ik vond het geweldig dat ik ook haar zo veel vragen kon stellen. (lacht)"



"Het moet vast een heel gedoe zijn geweest om met zo'n grote buik rond te lopen."



"Het duurde elke keer ontzettend lang om de nepbuik aan te brengen en hem er uiteindelijk weer af te krijgen. Maar de buik zat geweldig in elkaar: het was een soort zwempak met kousen en een topje, dat ervoor moest zorgen dat het rubber niet constant tegen mijn huid zat te schuiven. Het pak was best zwaar, maar dat was vooral omdat het er zo realistisch mogelijk uit moest zien. Ik denk trouwens dat ik in het echte leven best een goede moeder zou zijn."



'Bridget Jones's Baby' is nu in de cinema te zien.



