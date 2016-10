Dylan O'Brien op de set van 'Deepwater Horizon': "Nooit zoveel zenuwen gehad"

HLN Hollywood De explosie op Deepwater Horizon op 20 april 2010 veroorzaakte de grootste milieuramp in de Amerikaanse geschiedenis - en nu, zes jaar later, krijgen we in de gelijknamige rampenfilm een idee van hoe het er op het boorplatform aan toe ging op die verschrikkelijke dag in de Golf van Mexico. Wij mochten vorige zomer een kijkje nemen op de set in New Orleans, waar Dylan O'Brien in de huid kruipt van één van de overlevenden.

Dylan O'Brien draagt een loodzwaar pak wanneer we hem op de set van 'Deepwater Horizon' te spreken krijgen. Het is al de hele dag bloedheet en de luchtvochtigheid en de rotvervelende muggen maken de situatie er niet bepaald beter op. Maar O'Brien - die elke dag zo'n twaalf uur op de set staat - hoor je geen enkele keer klagen. Integendeel: "Ik vind het een hele eer dat ik deel mag uitmaken van zo'n fantastisch project."



O'Brien vertolkt de rol van Caleb Holloway, het jongste bemanningslid op het booreiland Deepwater Horizon in de Gold van Mexico. Holloway was 28 toen op 20 april 2010 een explosie plaatsvond op het platform, waarbij 11 medewerkers om het leven kwamen. De jongeman overleefde de ramp, en maakt nu zes jaar na het drama deel uit van de gelijknamige film. Filmmakers vlogen Holloway naar de set in Six Flags, waar hij de cast en crew een beter inzicht moet geven in wat er precies op die vreselijke dag is gebeurd.



Hechte band

O'Brien was meteen zwaar onder de indruk van Caleb: "Ik vind het schitterend dat hij aan onze film wilt meewerken. Hij is een zalige gast en ik heb verschrikkelijk veel van hem bijgeleerd. We kwamen vanaf de allereerste ontmoeting ontzettend goed overeen. We hebben de voorbije weken zo veel tijd met elkaar doorgebracht waardoor we enorm close zijn geworden. Zonder hem had ik dit nooit kunnen verwezenlijken."



De opnames op het boorplatform vinden plaats in het zwaar beschadigde Six Flags, net buiten de stad van New Orleans. Het pretpark werd in augustus 2005 gesloten nadat de Orkaan Katrina door het zuiden van de VS raasde en voor extreme vernieling zorgde. De filmmakers bouwden een gigantisch booreiland na, dat er op het eerste zicht bijzonder indrukwekkend uitziet. Zo ook voor O'Brien: "Mijn mond viel open van verbazing toen ik voor de eerste keer op de set aankwam! Ik vroeg Caleb hoe 'echt' het er allemaal uitzag, en ook hij was erg onder de indruk. Ik heb al een paar keer in mijn eigen vel moeten knijpen, want ik heb nog nooit op zo'n grote set gestaan!" (lacht)



Zenuwen

O'Brien geeft toe dat hij af en toe zenuwen krijgt wanneer hij Caleb op de set ziet rondlopen: "Ik wil in de eerste plaats dat Caleb honderd procent tevreden is met mijn acteerprestatie, want het is tenslotte een 'big deal' dat ik hem mag vertolken. De zenuwen gieren door mijn keel wanneer ik weet dat hij de opnames op het scherm aan het meevolgen is. Maar hij is zo relaxed en stelt me keer op keer weer gerust. Het was allesbehalve gemakkelijk voor hem om hier naartoe te komen, omdat de ramp nog zo vers in het geheugen ligt. Het feit dat hij hier is, vind ik uitermate moedig van hem."



De grootste verrassing kwam toen Caleb hem vertelde dat - ondanks de ramp op het booreiland - hij zijn job nog elke dag mist. "Hij denkt nog elke dag aan zijn job op het platform, hoe traumatisch de explosie ook was", aldus O'Brien. "Zijn werk was zijn passie en zijn collega's vormden ver weg van huis één hechte familie. Zijn collega's waren zijn beste makkers. Dat hij er elf heeft verloren die dag, moet verschrikkelijk zijn geweest. Hij heeft er tot op de dag van vandaag moeite mee om er over te praten."



Brandweerman

Holloway keerde nooit meer terug naar zijn oude job. Hij verhuisde naar Texas met zijn vrouw en twee kinderen en werd er brandweerman. O'Brien: "Caleb is een echte held. Hij is één van de moedigste mensen die ik ooit heb ontmoet én hij heeft een hart van goud. Ik omschrijf hem het liefst als een ruwe bolster met een blanke pit, want hij is stiekem een sweetheart met een héél klein hartje! (lacht)"



'Deepwater Horizon' draait vanaf woensdag in de Belgische bioscoopzalen.



