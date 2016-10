Gina Rodriguez in topvorm voor nieuwe film: "Mijn geheim? Elke dag boksen"

© Lionsgate.

HLN Hollywood Gina Rodriguez kruipt in 'Deepwater Horizon' in de huid van Andrea Fleytas, één van de overlevenden die als één van de laatsten van het boorplatform in de Golf van Mexico werd gered. Wij mochten vorige zomer een kijkje gaan nemen op de set in Six Flags, New Orleans waar Rodriguez samen met Mark Wahlberg en Dylan O'Brien aan hun laatste opnameweek bezig waren. 'Deepwater Horizon' - dat vanaf woensdag bij ons in de zalen draait - vertelt het verhaal van de moedige mannen en vrouwen die hun leven hebben gewaagd om anderen aan boord te redden van de zware ontploffing op 20 april 2010.

Het is twee uur 's nachts wanneer we Rodriguez te strikken krijgen voor een interview op de set van 'Deepwater Horizon'. De 'Jane The Virgin'-actrice heeft net veertien uur lang scènes ingeblikt, maar dat is er helemaal niet aan te zien wanneer ze fris gewassen uit haar trailer komt. Op haar schoot zit haar hondje Casper, een zeven jaar oude Maltezer. "Casper is de meest relaxte hond die ik ooit heb gehad", lacht Rodriguez wanneer haar hond in slaap begint te vallen. "Ik vind het heel moeilijk om zo lang van huis weg te zijn, dus ik probeer hem zo veel mogelijk mee te nemen zodat ik toch een beetje van 'thuis' bij me heb."



"Hoe is het om een aantal Deepwater Horizon-overlevenden op de set te hebben?"

Rodriguez: "We hebben de echte Caleb Holloway en Mike Williams bij ons op de set, wiens verhaal we in de film vertellen. We proberen heel voorzichtig om te springen met hun aanwezigheid, want het is voor hen niet gemakkelijk om alles opnieuw te herbeleven. Als acteur probeer je je uiteraard zo goed mogelijk in te leven in het personage dat je speelt, maar dat is des te moeilijker wanneer je een 'echt' iemand speelt. Ik vind de hele ervaring bijzonder surreëel, eng, maar het is tegelijkertijd ook een geweldige uitdaging."



"Heb je de echte Andrea Fleytas al ontmoet?"

Rodriguez: "Nee, jammer genoeg niet. Ik wil haar doodgraag ontmoeten, maar ik respecteer Andrea's keuze om afstand te houden van de film."



"Hoe heb je je fysiek voorbereid op deze rol?"

Rodriguez: "Ik boks heel veel. Ik ben elke dag in de New Orleans Boxing Club te vinden. Mijn vader is een boksscheidsrechter, waardoor de sport bij ons in de familie altijd heel belangrijk is geweest. Ik voel me elke dag sterker worden en dat is een geweldig gevoel. Ik heb de ziekte van Hashimoto waardoor ik vaak moe en uitgeput ben, maar hoe vaker ik sport, hoe beter ik me voel. Ik voel me in elk geval sterk genoeg om mijn eigen stunts te doen voor deze film."



"En laten ze je die ook allemaal zelf doen?"

Rodriguez: "Ik probeer zo veel mogelijk stunts zelf te doen, maar het is afwachten of ik er überhaupt toestemming voor ga krijgen. Volgens de filmmakers zijn er een heleboel scènes die net iets te gevaarlijk zijn voor de acteurs, maar ik blijf hopen dat ze me toch een aantal dingen zelf gaan laten doen."



"Doe maar voorzichtig!"

Rodriguez: "Ik heb mijn hand daarnet bezeerd, maar het doet gelukkig niet zo veel pijn. Ik ben een harde tante (knipoogt) De filmmakers waren meteen in paniek, die hadden schrik dat we de opnames zouden moeten staken. Ik heb nog nooit zo veel bezorgde mensen bij elkaar gezien!" (lacht)



'Deepwater Horizon' draait vanaf woensdag in de Belgische bioscoopzalen.



