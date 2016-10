Oprah Winfrey: "Ik had het zo ver geschopt, hoe kon ik dan zó diep vallen?"

© HFPA.

HLN Hollywood Hoe zou het nog zijn met Oprah Winfrey? Het tv-icoon zette vijf jaar geleden - na 25 seizoenen en 4.561 afleveringen - een punt achter haar succesvolle talkshow. Maar lang heeft ze niet stilgezeten: "Welgeteld één week verlof heb ik genomen."

Vijfentwintig jaar lang schitterde de 'Oprah Winfrey Show' op televisie. Echt élke ster zat er wel eens op de sofa en helemaal memorabel was de openlijke liefdesverklaring van een huppelende Tom Cruise aan zijn - intussen ex - Katie Holmes. Met meer dan 48 miljoen kijkers per week was de show dé absolute nummer één in 150 landen. Winfrey spendeerde al die jaren meer tijd op de set dan in haar eigen appartement in Chicago. "Ik nam na de laatste uitzending welgeteld één week vakantie", schatert ze wanneer we haar op een bloedhete dag in Beverly Hills ontmoeten. "Een vriend nam me mee op zijn luxejacht op de Middellandse Zee. Na de eerste dag al vroeg ik me af waar ik in godsnaam mee bezig was. Ik moést gewoon terug aan het werk."



McDonald's

Haar show volledig achter zich kunnen laten, dat heeft veel tijd gevergd. "Dat programma was dé liefde van mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld álles laten staan toen ik na 27 jaar uit mijn flat trok. Dat was maar een slaapplaats met spullen waar ik geen belang aan hechtte. De set, dát was mijn thuis." De afbraak van haar iconische Harpo Studios - waar elke aflevering werd opgenomen - lag haar veel zwaarder. Het gebouw, verkocht voor 29 miljoen euro, maakte plaats voor een McDonald's: "Mijn maag keerde toen ik zag hoe die eerste muur neerging. In die studio begon alles voor mij. Zoiets vergeet je niet zomaar.



"Een maand na de laatste uitzending richtte Oprah al haar eigen tv-netwerk OWN op. Maar de kijkcijfers vielen tegen: een mokerslag. "Wie was ik nog zonder mijn paradepaardje? Mijn show was zo'n geoliede machine. Het kwam allemaal zo natuurlijk dat het niet eens als werk aanvoelde. Maar de oprichting van mijn tv-netwerk verliep heel moeizaam. Veel heb ik gebeden om te vragen wat ik fout deed. Ik kon niet geloven dat God een zwart meisje uit Mississippi het zo ver had laten schoppen om dan zo diep te vallen. Nu focus ik meer op de kansen, dan op de uitdaging die ik ben aangegaan.



"Met een vermogen van zo'n 2,6 miljard euro heeft Winfrey snel geleerd wie haar echte vrienden zijn: "Vijf heb ik er die ik blindelings vertrouw. Een vriend is iemand die áltijd het beste voor je wil, iemand die nooit jaloers is op je succes en juicht als het goed met je gaat. Jaloezie is iets lelijks. Het is voor mij heel moeilijk mensen te ontmoeten die niets van mij nodig hebben. Doodjammer, vind ik dat." De voorbije jaren gaf Winfrey liefst 312 miljoen euro uit aan liefdadigheid. Ze veranderde de levens van ontelbare mensen, maar wie is nu die ene persoon die háár leven voorgoed veranderde? "Schrijfster Maya Angelou was jaren een moederfiguur voor mij. Zij was de eerste die ik belde als er weer eens een roddel was verschenen. Dankzij haar kan ik leugens loslaten."



Dat de huwelijksperikelen tussen Brad Pitt en Angelina Jolie nu al twee weken lang worden uitgesmeerd, vindt ze vooral voor de kinderen heel erg. "Ik wéét wat voor een circus dit kan zijn. Al mijn vrijgezelle vrienden zeggen nu dat - als zélfs Jolie de ware niet kan vinden - de prins op het witte paard niet bestaat. Maar neem het van mij aan: sterren zien er perfect uit, maar je weet nooit wat er achter gesloten deuren écht gebeurt. Het enige positieve aan deze affaire is dat ze Donald Trump voor één dag uit het nieuws heeft kunnen houden", lacht ze.



Marmeren badkuip

Wat is de zotste uitgave van iemand die zo'n 270 miljoen euro verdient? "Een groene marmeren badkuip, naar de vorm van mijn lichaam", schaterlacht ze. "Met een nieuwe badkamervloer moest ik ook de badkuip weggooien van mijn interieurontwerper. Ik kon alles loslaten, behalve die kuip! Maanden heb ik zitten te piekeren. Plots besefte ik dat die badkuip voor mij symbool stond voor mijn succes. Het is me gelukt om het ding weg te doen, dus als iemand me vraagt waar ik aan gehecht ben: 'Aan helemaal niets, zelfs niet aan mijn badkuip!" (lacht)



