Moet je iedereen kunnen vergeven? Deze acteurs hebben antwoord klaar

Door: redactie

7/09/16 - 07u02

video Vergiffenis is één van de belangrijkste thema's in de nieuwe 'Ben Hur', dus wij vroegen Nazanin Boniadi en Rodrigo Santoro of we nu echt iedereen zomaar moeten vergeven...

Rodrigo Santoro: "Het is uiteindelijk beter voor jezelf, voor de persoon die je vergiffenis schenkt en voor alles en iedereen rondom je. Het antwoord is zonder enige twijfel 'ja'. Niet omdat je een goed mens wil zijn of omdat je er voor de buitenwereld goed wilt uitzien, maar omdat je er beter van wordt. Je voelt dat aan je hart, je ziel en je leven. Ik ben een 'nobody', maar ik kan je garanderen dat vergiffenis in eender welke situatie de beste keuze is."



'Ben Hur' draait vanaf 7 september in de Belgische bioscoopzalen.



Meer showbizznieuws recht uit Hollywood: volg HLN-reporter Kristien ook op Facebook, YouTube, Twitter of Instagram via @KristienMorato