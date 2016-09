Een tent vol vrouwen voor Morgan Freeman

Door: redactie

5/09/16 - 07u02

video Morgan Freeman mag dan al wel bijna 80 jaar zijn, toch blijft de acteur een charmeur eerste klas. Onze reporter mocht het onlangs aan den lijve ondervinden...

Het is geen geheim dat Morgan Freeman de vrouwen graag ziet. Dat laat hij maar al te graag blijken tijdens interviews. Maar ook tijdens de opnames van 'Ben Hur' liet hij het vrouwelijk schoon niet onopgemerkt aan zich voorbij gaan: "Ik had een hele tent vol vrouwen voor mij beschikbaar!" (lacht)



'Ben Hur' draait vanaf 7 september in de Belgische bioscoopzalen.



