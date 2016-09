'Ben Hur'-acteur over hoe hij in armoede opgroeide

Door: redactie

6/09/16 - 07u02

video Je hebt zijn naam misschien nog niet al te veel horen vallen, maar daar kan snel verandering in komen want Toby Kebbell heeft dit jaar maar liefst vier films uitkomen. Onze reporter zat onlangs met de Britse acteur in LA samen voor een openhartige babbel.

Kebbell: "We hadden niet veel materiële dingen, maar mijn ouders hebben altijd heel goed voor mij gezorgd. Armoede is iets dat je als kind toch niet echt begrijpt. Ik heb nooit geklaagd dat ik in een oude jas moest slapen. Ik houd enkel goede herinneringen over aan mijn jeugd. Materiële zaken zijn niet echt belangrijk, totdat je jezelf belangrijk wil voelen - en dat is nu dus wel belangrijk!" (lacht)



'Ben Hur' draait vanaf 7 september in de Belgische bioscoopzalen.



