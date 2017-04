Minderheid van Schotten voorstander van onafhankelijkheid

Door: redactie

Een kantoor van de 'Better Together'-campagne die bij het vorige referendum tegen de Schotse onafhankelijkheid was. © getty.

Nog steeds is slechts een minderheid van de Schotten te vinden voor de onafhankelijkheid van het land. Dat blijkt uit een peiling op anderhalve maand van de vervroegde parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.

Mocht er morgen een referendum plaatsvinden, dan zou volgens peilingbureau Kantar 37 procent van de Schotten voor de onafhankelijkheid stemmen. Een meerderheid van 55 procent zou tegen stemmen, en 8 procent zou onbeslist blijven. De peiling werd uitgevoerd bij zo'n 1.060 personen tussen 29 maart en 11 april. Rond die tijd diende de Schotse premier Nicola Sturgeon een officieel verzoek in bij de Britse regering om de gesprekken over een tweede Schotse referendum op te starten.



Londen wees dat verzoek niet formeel af, maar zei wel dat het "niet het goede moment" is. De Britse premier Theresa May wil geen volksraadpleging tijdens de twee jaar durende onderhandelingen met de EU toestaan.



Mislukt referendum

In 2014 hield Schotland al eens een referendum over zijn onafhankelijkheid, maar 55 procent stemde toen tegen. Door de brexit liggen de kaarten nu anders, aangezien 62 procent van de Schotten stemde om in de Europese Unie te blijven.



Verkiezingsmoeheid

Maar uit de peiling van gisteren blijkt dat maar 26 procent van de Schotten Surgeons voorstel voor een nieuw referendum genegen zijn. Dat het animo niet erg groot is volgens Kantar te wijten aan verschillende factoren: de achteruitgang van de Schotse economie, kritiek ten aanzien van de Schotse regering en verkiezingsmoeheid. Het peilingbureau concludeert ook dat een stem tegen de brexit zich niet noodzakelijk vertaalt in steun voor de Schotse onafhankelijkheid.



Zondag bleek uit een andere peiling van Panelbase/Sunday Post dat 43 procent van de Schotten voor de onafhankelijkheid is, 48 procent tegen, en 9 procent onbeslist.



In het Verenigd Koninkrijk vinden op 8 juni vervroegde parlementsverkiezingen plaats. Die komen er op initiatief van premier Theresa May, die hoopt op een goede score om haar positie tijdens de brexit-onderhandelingen te versterken.